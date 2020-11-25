العالم يودّع الأسطورة مارادونا

على وقع الخبر الحزين الذي عاشه العالم بإعلان وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، سارعت أندية العالم التي ارتبطت بهذا الاسم الكبير لاعباً أو مدرباً لتنعي كرة القدم والعالم بفقدان أحد أساطير اللعبة عبر تاريخها، وتفاعلت وسائل الإعلام والأندية والاتحادات القارية والوطنية مع الخبر المحزن لعشاق الكرة المستديرة، حيث أعلن الرئيس الأرجنتيني بلد مارادونا الحداد العام لثلاثة أيام، بينما أكد مسؤولو نادي نابولي الإيطالي أنهم بصدد تخليد ذكرى ماردونا بإطلاق اسمه على استاد سان باولو الشهير، وهو الذي صال وجال على أرضية ميدان النادي الجنوبي، وخرجت جماهيره تنعى أشهر لاعب ارتدى قميص نادي الجنوب، وتفاعل الحساب الرسمي لنادي نابولي مع الواقعة عندما استبدل شعاره الأزرق باللون الأسود مغرداً «أزرق إلى الأبد … وداعاً مارادونا».

بوكا جونيور الأرجنتيني النادي الذي صدر مارادونا إلى العالم هو الآخر، سطر كلمات قليلة وقعها كبير حينما علق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعبارة «شكر أبدي لدييجو الأبدي».. كما أعلن النادي الأرجنتيني تأجيل مباراته أمام إنترناسيونال البرازيلي والتي كان مقرراً إقامتها خلال أيام حداداً على رحيل أسطورته، فيما ودع برشلونة الإسباني لاعبه السابق بعبارة «شكراً على كل شي دييجو».

وفي الإمارات، لم ينسَ ناديا الوصل والفجيرة الأسطورة الأرجنتينية والذي كان قد أشرف على تدريبهما في دوري الخليج العربي والدرجة الأولى إذ كتب نادي الوصل عبر حسابه في تويتر «وداعاً أيها الأسطورة» فيما علق نادي الفجيرة: «وداعاً للأسطورة ارقد بسلام دييجو مارادونا»

وفي أوروبا وقبل انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا، تفاعلت رابطة الأندية الأوروبية مع الخبر المحزن، لتباشر الوقوف دقيقة صمت حداداً وحزناً على اللاعب الأرجنتيني الفذ قبل انطلاق كل مباريات دوري الأبطال