مانشستر سيتي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم نادي مانشستر سيتي تأهله مبكراً لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وأحرز فيل فودين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36.

بهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتي تصدر ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة، ليضمن صعوده للأدوار الإقصائية قبل خوض الجولتين الأخيرتين للمجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد أولمبياكوس، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، قبل لقاء أولمبيك مارسيليا الفرنسي، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثاني بست نقاط.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على اللقاء، حيث كان الأكثر استحواذاً على الكرة.