وداعاً «الأسطورة».. وفاة مارادونا بـ «سكتة قلبية»

بوينوس أيرس (أ ف ب)

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مساء أمس، عن 60 عاماً، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيرس.وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986، والذي يُعدّ أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة في دماغه مطلع نوفمبر الحالي.

وأعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس فوراً الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقبل دقائق من الإعلان عن الخبر الذي هزّ العالم بأسره، تداولت الصحافة الأرجنتينية أخباراً عن تدهور صحة لاعب نابولي الإيطالي السابق، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج من قبل الأطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة «تي واي سي» الرياضية «هناك أربع سيارات إسعاف أمام مكان إقامته، لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم، الأمر خطير».

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلو جرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا، ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلو جراماً.

ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث عانى من الأنيميا «فقر الدم» والجفاف الخفيف، ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ.

بيان الاتحاد الأرجنتيني: في قلوبنا دائماً

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيانه «نعبر من خلال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد، عن عميق الحزن لوفاة أسطورتنا دييجو أرماندو مارادونا، ستظل في قلوبنا دائماً».

برشلونة: شكراً دييجو

كتب نادي برشلونة الإسباني على موقعه بالأنترنت: «شكراً على كل شيء، دييجو». كما نعى نابولي الإيطالي الأسطورة الأرجنتيني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».