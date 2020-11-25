توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد كوريا الجنوبية

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم، أمس، مذكرة تفاهم مع نظيره الكوري الجنوبي لمدة 3 سنوات، بهدف تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاتحادين.

وقع المذكرة التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وتشونج مونج جون رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي، وشهد مراسم حفل التوقيع محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وتشون هانجين الأمين العام للاتحاد الكوري.

وقال ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي: إن ‬توقيع ‬مذكرة ‬التفاهم ‬مع ‬الاتحاد ‬الكوري ‬الجنوبي، ‬تأتي ‬في ‬إطار ‬الحرص ‬على ‬توسيع ‬قاعدة ‬العلاقات ‬مع ‬الاتحادات ‬الوطنية ‬الآسيوية، ‬وتبادل ‬الخبرات ‬والتجارب، ‬مؤكداً ‬أن ‬الاتحاد ‬الكوري ‬الجنوبي ‬يُعد ‬من ‬الاتحادات ‬المتطورة، ‬في ‬مجال ‬أكاديميات ‬كرة ‬القدم، ‬والاهتمام ‬بالمواهب ‬والمنتخبات ‬الوطنية، ‬وكذلك ‬في ‬تنظيم ‬المسابقات ‬الكروية ‬والجوانب ‬الإعلامية ‬والتسويقية.

وأضاف: حريصون على تطوير كوادرنا الإدارية والفنية، من خلال إيفادهم لقضاء فترات معايشة مع الاتحادات التي وقعنا مذكرات تفاهم معها، للاستفادة من التجارب المختلفة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود، أهمها تطوير قطاع التدريب والمنتخبات الوطنية، والأكاديميات الكروية، والألعاب النوعية والحكام، والعلاقات العامة والإعلام، والتسويق والمسابقات المحلية وتنظيم الفعاليات.