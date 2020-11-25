محمد القبيسي: اللياقة البدنية سر النجاح على بساط الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف محمد القبيسي المنتقل مؤخراً إلى مجال التدريب في رياضة الجو جيتسو، أن الالتزام بنظام اللياقة البدنية المتوازن يعتبر عادة العامل الحاسم في نجاح الرياضي على بساط النزال، حيث قال: «لطالما كانت اللياقة البدنية على رأس أولوياتي. وأمارس الجو جيتسو منذ حوالي 20 عاماً، واستنتجت على مدار هذه السنين أنّ نجاحي كان مرتبطاً إلى حد كبير بالحفاظ على لياقتي وقوتي وسرعتي».

وتُعتبر جعبة الجوائز التي يمتلكها القبيسي أفضل دليل على براعته على البساط؛ وإلى جانب حضوره الدائم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو منذ عام 2010، واصل القبيسي إنجازاته نحو الحزام الأسود ليحصد خلال مسيرته برونزية الألعاب الآسيوية 2018 عن فئة 77 كجم وفي موسم 2019-2020، أسهمت مشاركة القبيسي ممثلاً نادي العين في تعزيز حضور النادي ضمن فعاليات كأس نائب رئيس الدولة للعبة، حيث حصد الميدالية الذهبية في جميع الجولات الثلاث للبطولة ليسهم في فوز ناديه بالكأس. كما أحرز الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو 2019.

وإلى جانب مسيرته المتميّزة على البساط، انطلق القبيسي في مشواره التدريبي، والذي يتطلع لمواصلة العمل فيه ليصقل خبرته مدرباً للنشء الجديد من لاعبي الجو جيتسو، وينقل إليهم خبراته الطويلة التي اكتسبها على بساط المنافسات المحلية والدولية.