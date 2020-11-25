«ليفا» يتقدم المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

باريس (أ ف ب)

يتقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في أوروبا، قائمة من 11 مرشحاً لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والتي أعلن عنها أمس.

وأحرز ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري «اليويفا»، بعد تتويجه مع بايرن ميونيخ بثلاثية بطولة وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وإلى جانب الهداف «ليفا»، تبرز أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات «كرة ذهبية»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج باللقب 5 مرات، والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بطل إنجلترا.

ويوزّع الاتحاد الدولي جوائزه افتراضياً في 17 ديسمبر المقبل، وتتقلص الأسماء إلى لائحة نهائية من ثلاثة يعلن عنها في 11 ديسمبر. وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح «الفيفا» أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى ومدربين «رجال وسيدات»، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.