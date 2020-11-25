«ند الشبا» يتصدر مشهد «الوثبة ستاليونز»

جلين (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي فعالياته، حيث تقام مساء اليوم، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر بمضمار جلين البلجيكي، وتبلغ جائزته المالية 5 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشارك في السباق 8 خيول عربية «مبتدئة» في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر المشهد «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو.

ويبلغ «ند الشبا» من العمر ثلاث سنوات، وتم استيلاده من نسل «مجد العرب» والفرس «قصور» بمزارع شادويل.

وينافس في السباق المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا، و«أوراجي» لجي فرستربين، وإشراف نفس المالك، وقيادة جوري بوجارتس، و«فاموسا» لـ «إن زوتكرين»، بإشراف بي ديلارفيرا، وقيادة كو كليمانس. وهناك «ماي بوي سام» لجيمس اوين، بإشراف نفس المالك، وقيادة مارتن سيدل، و«عمار ابن أنجالي» لـ «أنكي ويلنس»، بإشراف نفس المالك، وقيادة لي دو بلند، و«رنا» لبيتر ديكرس، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة آنا فان دين تروست.

ويكمل القائمة المهرة «اينولا» لجي فرستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة سيب بالكين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.