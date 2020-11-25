«‬دبي ‬البحري» ‬يحتفل ‬بالفائزين ‬ورعاة «صيد ‬الأسماك»

دبي‎ (الاتحاد)

شهد ‬مقر ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬حفل ‬تتويج ‬أبطال ‬وتكريم ‬رعاة ‬بطولة ‬دبي ‬لصيد ‬الأسماك ‬بقوارب ‬الكاياك، ‬التي ‬نظمها ‬النادي ‬بالتعاون ‬مع ‬دائرة ‬السياحة ‬والتسويق ‬التجاري، ‬و‬بالتزامن ‬مع ‬فعاليات ‬تحدي ‬دبي ‬للياقة (‬30×‬30)

وكرم محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬المدير ‬التنفيذي ‬للنادي ‬رفقة ‬هزيم ‬القمزي ‬مدير ‬إدارة ‬السباقات، ‬المكرمين ‬وأصحاب ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى ‬في فئات أسماك «‬الكنعد ‬كينيج ‬فيش» ‬والسكل «‬كوبيا» ‬والزريدي «‬جولدن ‬ترافيلي» ‬والضلع «‬كوين» ‬والجد «‬الباراكودا».

وحقق ‬الحدث ‬الذي ‬نظمه ‬النادي ‬للمرة ‬الأولى ‬في ‬روزنامة ‬الموسم ‬البحري، ‬نجاحاً ‬عريضاً ‬تمثل ‬في ‬مشاركة ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬100 ‬مشارك ‬من ‬19 ‬بلداً ‬حول ‬العالم، ‬ضمت ‬الأردن ‬ولبنان ‬وباكستان ‬والهند ‬والفلبين، ‬ومن ‬أفريقيا ‬مصر ‬و‬المغرب ‬وتونس ‬وجنوب ‬إفريقيا، ‬ومن ‬أوروبا ‬بريطانيا ‬وفرنسا ‬وألمانيا ‬وصربيا ‬وأرمينيا ‬وتركيا ‬والمجر ‬أميركا ‬والبرازيل.

وكشفت‎ ‬هذه ‬المسابقة، ‬التي ‬ينظمها ‬النادي ‬للمرة ‬الأولى ‬كبطولة، عن ‬قاعدة ‬كبيرة ‬من ‬محبي ‬هذه ‬الهواية ‬وإمكانيات ‬ومهارات ‬فائقة ‬سجلت ‬عبر ‬النتائج ‬التي ‬رصدها ‬خلال ‬المنافسة، ‬ومن ‬نوعية ‬الأسماك ‬التي ‬حصل ‬عليها ‬المشاركون.

وقامت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬في ‬النادي، ‬وفي ‬إطار الشراكة ‬المجتمعية، ‬بتقديم ‬ريع ‬وعائد ‬أموال ‬‬الأسماك ‬التي اصطادها ‬المشاركون ‬في ‬بطولة ‬دبي ‬لصيد ‬الأسماك ‬بقوارب ‬الكاياك، ‬إلى ‬حساب ‬الجمعيات ‬الخيرية، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬درج ‬عليه ‬النادي، ‬من ‬خلال ‬تنظيم ‬لكل ‬الأحداث ‬التي ‬تجمع ‬محبي ‬هواية ‬صيد ‬الأسماك.