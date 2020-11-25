دبي (الاتحاد)
شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حفل تتويج أبطال وتكريم رعاة بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، التي نظمها النادي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30×30)
وكرم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي رفقة هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، المكرمين وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات أسماك «الكنعد كينيج فيش» والسكل «كوبيا» والزريدي «جولدن ترافيلي» والضلع «كوين» والجد «الباراكودا».
وحقق الحدث الذي نظمه النادي للمرة الأولى في روزنامة الموسم البحري، نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة ما يصل إلى 100 مشارك من 19 بلداً حول العالم، ضمت الأردن ولبنان وباكستان والهند والفلبين، ومن أفريقيا مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا، ومن أوروبا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصربيا وأرمينيا وتركيا والمجر أميركا والبرازيل.
وكشفت هذه المسابقة، التي ينظمها النادي للمرة الأولى كبطولة، عن قاعدة كبيرة من محبي هذه الهواية وإمكانيات ومهارات فائقة سجلت عبر النتائج التي رصدها خلال المنافسة، ومن نوعية الأسماك التي حصل عليها المشاركون.
وقامت اللجنة المنظمة في النادي، وفي إطار الشراكة المجتمعية، بتقديم ريع وعائد أموال الأسماك التي اصطادها المشاركون في بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، إلى حساب الجمعيات الخيرية، وهو الأمر الذي درج عليه النادي، من خلال تنظيم لكل الأحداث التي تجمع محبي هواية صيد الأسماك.