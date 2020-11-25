12 نزالاً في النسخة الـ 14 من «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، اكتمال الترتيبات لإقامة الحدث الدولي في نسخته الـ 14 غداً الجمعة بصالة «جو جيتسو أرينا» بالعاصمة أبوظبي، والتي تعود إليها البطولة عقب تنظيم النسخة السابقة في دبي، وكشفت اللجنة عن التفاصيل في مؤتمر صحفي، عن بُعد، بحضور فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية وبحضور وسائل الإعلام وعدد من المقاتلين المشاركين في البطولة، عن اكتمال وصول المقاتلين والفرق الفنية المساعدة من خارج الدولة، في ظل إجراءات صحية تتضمن الخضوع لثلاثة فحوص طبية، وفترة حجر صحي، قبل المشاركة في البطولة التي تضم مقاتلين من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتقام وفق أعلى درجات الحذر ووسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتشهد هذه النسخة عودة المقاتلَين الإماراتيين، حيث يشارك الثنائي محمد يحيى وراشد داوود، ويأمل الأول في تكرار فوزه الذي حققه في النسخة الثامنة، بينما يشارك راشد للمرة الأولى في نزالات المحترفين، في ظل حرص محاربي الإمارات على دعم المواهب الإماراتية الصاعدة لتشق طريقها في عالم الاحتراف.

ويشهد النزال الرئيسي أولى المنافسات على لقب البطولة في فئة السيدات، في لقاء قوي يجمع الفرنسية مانون فيرورو (6-1) والأرجنتينية جابرييلا كامبو (6-1)، وكانت فيرورو قد أثارت إعجاب الجمهور واستحقت المنافسة على لقب البطولة، أما جابرييلا فقد حلت بدلاً من الأسترالية كيسي أونيل التي تعاقدت معها منظمة UFC بعد أدائها المبهر في النسخة 13.

كما يشهد النزال الرئيسي المشترك منافسة أخرى على لقب وزن الديك «62 كجم» للرجال بين الكاميروني جوريس ديا (7-2) والمغربي جعفر علوي (11-3)، ويعد ديا من أقوي المقاتلين وله مشاركات سابقة ناجحة في البطولة، كما يعد علوي من أقوى المقاتلين في هذه الفئة وأكثرهم مهارةً.

ومن أبرز المقاتلين المشاركين في النسخة 14 إسلام محمدوف (18-1) ومولد قابلييف (14-0) اللذان ينتميان لواحد من أقوى فرق فنون القتال المختلطة في العالم، ويتدربان تحت إشراف النجم العالمي حبيب نور محمدوف، الذي سيكون في ركنيهما الفني كمدرب خلال النزالات.

من جانبه أكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة 14 من البطولة تأتي لاستكمال النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الماضية، ولتؤكد ريادة العاصمة أبوظبي عاصمة الألعاب القتالية في العالم، وتعزز قدرتها في كسب التحديات باستمرارها في إقامة الحدث الدولي للمرة الرابعة في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم، ووجه الشكر إلى قيادة الإمارات على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات التي تقام على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة هو السبب الرئيسي وراء الإنجازات التي تتحقق دوماً.

وقال درويش: اللجنة المنظمة للبطولة، تحرص على ترجمة توجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، وتحقيق النجاح بتنظيم نسخة مميزة.