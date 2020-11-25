«دبي الرياضي» يكرم ويلشير وسيلفستر بميدالية «خط الدفاع»

دبي (الاتحاد)

أهدى مجلس دبي الرياضي كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قصتي باللغة الإنجليزية وميدالية خط الدفاع الأول إلى جاك ويلشير النجم السابق لمنتخب إنجلترا وناديي أرسنال ووست هام، ومايكل سيلفستر النجم السابق لمنتخب فرنسا وناديي مانشستر يونايتد وأرسنال.

جاء ذلك خلال زيارة النجمين إلى مقر مجلس دبي الرياضي، حيث كان في استقبالهما سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

واصطحب أمين عام المجلس النجمين في جولة، وقدم لهما شرحاً عن دور المجلس في نشر ممارسة الرياضة، وتطوير القطاع الرياضي وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية، التي تعزز من مكانة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية، ودورها في تطوير الرياضة في المنطقة والعالم، كما تم استعراض الفعاليات التي ينظمها المجلس وآخرها مباراة النجوم التي أقيمت في قاعات عالم الرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وبالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وشارك فيها لاعبون فازوا بجميع ألقاب كرة القدم العالمية، في مقدمتهم البرتغالي لويس فيجو والإسباني كارليس بويول، والهولندي كلارينس سيدورف ومواطنه باتريك كلويفرت، والفرنسي أريك أبيدال، والإسباني ميشيل سلجادو والإيطالي والتر زينجا ونجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري.

وعبر جاك ويلشير عن سعادته بزيارة مقر المجلس لأول مرة، مؤكداً أنه يزور دبي بشكل مستمر منذ 10 سنوات، ويحرص على اصطحاب عائلته لزيارة دبي دائماً، حيث يعشق المدينة وأجوائها الجميلة ومنشآتها السياحية المميزة، فيما أكد مايكل سيلفستر أنه عاشق لدبي ويعيش حالياً فيها مع عائلته، كما يحرص على اللقاء مع النجوم السابقين الذين يزورون الدولة بشكل مستمر على مدار العام.