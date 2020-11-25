«دبي للسياحة» تروّج لـ «تحدي اللياقة» في الصين

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مجموعة من الأنشطة التفاعلية الافتراضية في عدد من الأسواق الرئيسية، لتسليط الضوء على إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تنظمها المدينة وهي «تحدي دبي للياقة» في دورتها الرابعة، والتي تتواصل على مدار شهر كامل، تلك المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ونظمت «دبي للسياحة» فعالية رياضية عن بُعد لوسائل الإعلام في 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 إعلامياً في أربع مدن صينية كبرى هي بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو، حيث تم إقامة أنشطة متنوعة شملت ورش عمل للياقة البدنية وجلسات يوجا، شارك بها الإعلاميون عبر بث مباشر مع دبي، مع الحرص على الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وحضر هذه الفعالية التي أقيمت في الصين الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بينما شارك عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري افتراضياً من دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تواصل دبي تعزيز الثقة بين السكان والزوار، من خلال تنظيم فعاليات كبرى مثل «تحدي دبي للياقة»، وذلك بعد أن أعادت فتح قطاع الفعاليات لتكون بذلك من أوائل المدن العالمية التي خطت خطوات ثابتة بهذا الاتجاه، وتأتي أهمية هذه المبادرة لتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، وإننا نهدف من خلال تواصلنا مع وسائل الإعلام في الصين إلى إبراز أهمية هذه المبادرة، إلى جانب الرسالة المهمة التي تحملها لا سيما في ظل الوضع الراهن، مفادها أن المدينة آمنة وتواصل استضافة الزوار الدوليين بعد استئناف الرحلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سوق الصين، كما أننا نواصل العمل مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم، للحفاظ على مكانة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة.