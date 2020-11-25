«غنتوت الشراعي» يغلق باب التسجيل اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إغلاق باب التسجيل لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية اليوم، على أن يقام السباق بعد غدٍ السبت لمسافة ثمانية أميال بحرية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في السباق بعد إغلاق باب التسجيل إلى 30 بانوشاً شراعياً.

وخصص النادي 450 ألف درهم جوائز مالية للمشاركين؛ بهدف تحفيز الشباب على التواجد وغرس حب التراث البحري في نفوسهم، لا سيما أن فئة البوانيش خاصة بالبحارة الشباب.

من جهته، طالب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي، جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في ممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تنظيم النادي أربعة سباقات، منها اثنان للفئة نفسها ومثلهما لفئة 43 قدماً، وشهده السباقات مشاركة واسعة والتزاماً تاماً من الجميع.

وشدد على أن البوانيش تُعد الأساس الذي يتم عليه بناء البحار وتدريبه وتأهيله، للمشاركة في السباقات الكبرى.

ووجه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه الدائم ورعاية سموه لمختلف السابقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن دعم سموه هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع. كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على توفير متطلبات النجاح كافة.