افتتاحية دوري أقوياء اليد.. «للكبار فقط»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة الأولى من دوري أقوياء اليد للموسم الجديد، 257 هدفاً في 5 مباريات، وفشل الصغار في تحقيق مفاجآت مع الكبار الذين تفوقوا في كل المباريات، وكانت أكبر نتيجة من نصيب النصر على الوحدة بنتيجة 42-22، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 23-11. في الوقت الذي فاز فيه الشارقة حامل اللقب على الوصل 32 - 19، وهو الفوز الثاني للملك على الإمبراطور حيث فاز عليه مؤخراً في الجولة الأخيرة لدوري الموسم الماضي والتي توج فيها الشارقة بالدرع، وضرب شباب الأهلي بقوة بالفوز على بني ياس 31 - 19، ليعوض خسارته في المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي أمام الشارقة، والإعلان عن بداية جديدة للفريق، والذي يشهد حالياً تغييرات داخلية في الجهاز الفني، مع استمرار عاصم حماد المدرب الحالي للفريق.

وخسر فريق دبا الحصن الوافد الجديد، والذي يشارك للمرة الأولى أمام مليحة 31 - 22، ولم يجد فريق الجزيرة صعوبة في تخطي الظفرة وفاز عليه 24 - 15.

وبعد انتهاء الجولة الأولى يتصدر 5 فرق على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، إلا أن فارق الأهداف يضع النصر في المقدمة ثم الشارقة في المركز الثاني وشباب الأهلي الثالث ومليحة الرابع والجزيرة الخامس، ثم 5 فرق برصيد نقطة واحدة بالترتيب الظفرة السادس ودبا الحصن السابع وبني ياس الثامن والوصل التاسع والوحدة العاشر، فيما غاب العين عن هذه الجولة، وسيعود مجدداً في الجولة الثانية، طبقاً لنظام البطولة، حيث يخرج فريق في كل جولة نظراً لوجود 11 فريقاً في المسابقة.