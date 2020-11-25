«المصارعة والجودو» يتحول إلى الخدمة الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

مواكبةً للتطور التقني التي تعيشه البلاد في مختلف المجالات، أطلق اتحاد المصارعة والجودو مبادرة جديدة، بإعلانه تطبيق الهوية الرقمية الذكية في مختلف مجالات العمل في الاتحاد، خاصة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والتي تتيح لكافة المشاركين الاستفادة من خدمات الاتحاد، ويمكن استعمالها عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة السر أو اسم المستخدم، وهو معمول به في كثير من الخدمات المهمة على مستوى الدولة.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد: إن الخدمة التي يطبقها الاتحاد لأول مرة على مستوى الاتحادات الرياضية في عصر «الديجتال» والتحول الرقمي، تهدف إلى ترقية العمل الرياضي بما يواكب لغة العصر الذكية لمختلف الخدمات الإلكترونية، وبدلاً من التردد على مكاتب الاتحاد في أبوظبي، تتيح إمكانية إجراء المعاملات عبر «الإنترنت» في المخاطبات واستخراج البطاقات وتسلم التقارير الفنية، ويعني ذلك توفير الوقت والجهد، والحصول على بياناته الأساسية دون الحاجة للاتصال بالجهات المعنية بالاتحاد.

محمد بن ثعلوب

وأضاف الدرعي: من خلال الخدمة الرقمية التي أطلقها الاتحاد تحت شعار «معاملات بلا ورق» بالتعاون مع شركة Nice» to meet you»، وهذا الشعار يتوسع ويمتد ليصبح هدفاً أساسياً، وبشكل خاص في مجتمع الدولة، وبالتالي نسهم في خلق بيئة نظيفة والتقليل من النفايات الورقية من خلال التحول الإلكتروني، والذي يمثل تسهيلاً على الموظف والمتعامل، وهذا يسهم في نشر ثقافة الاستغناء عن الورق، وتوفير البدائل المناسبة واتباع نهج أكثر صداقة مع البيئة، ويحقق تغيّراً إيجابياً في مختلف حياتنا.

وأكد الدرعي أن تدشين التقنية الرقمية سيكون في بطولة اليوم الوطني للرجال غداً الجمعة في صالة خورفكان، وهي أولى بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.