البطائح يرشح الأميري لانتخابات السلة

علي معالي (دبي)

أعلن نادي البطائح ترشيح علي الأميري لعضوية اتحاد كرة السلة للدورة الانتخابية الجديدة 2020/‏ 2024، والتي ستجرى في 24 من ديسمبر المقبل، وجاء الترشيح في ظل خبرة الأميري الطويلة في اللعبة، سواء على مستوى نادي الشارقة أو المنتخبات الوطنية، حيث كان عضواً في لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، ومشرفاً على اللعبة، كما عمل مديراً للمنتخب الوطني لسنوات طويلة، وكان اللواء «م» إسماعيل القرقاوي قد فاز برئاسة الاتحاد بالتزكية، وسيتم غلق باب الترشح لعضوية الاتحاد في الأول من ديسمبر المقبل.

من جانب آخر، نجح نادي الوحدة في الحفاظ على قمته بصدارة المجموعة الثانية لمسابقة الدوري العام للرجال مع نهاية الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، بفوزه الصعب على الظفرة بنتيجة «98-95»، والتي جرت على صالة نادي بني ياس، كما شهدت المجموعة التي تضم أندية أبوظبي فوز بني ياس على مضيفه الجزيرة بواقع 73-60.

وبنتائج الجولة، حافظ الوحدة على سجله الخالي من الهزائم، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن كل من الظفرة وبني ياس، فيما تراجع الجزيرة مع العين الحاصل على راحة من هذه الجولة إلى المركز الأخير برصيد 3 نقاط لكل منهما.

جاءت مباراة الوحدة والظفرة قوية ومتقاربة المستوى، وتقدم الظفرة بفارق 13 نقطة وبنتيجة 74-61 مع نهاية الفترة الرابعة، ولكن العنابي استعاد قوته تماماً في الفترة الرابعة والأخيرة وقلب الموازين في ظل الصحوة، التي جعلت الفريق ينهي الربع الأخير بنتيجة 37-21، والفوز بالمباراة بفارق 3 نقاط 98-95.

وفي مباراة ثانية، استطاع بني ياس تحقيق انتصاره على الجزيرة، بنيل الأفضلية في الربعين الأول والثالث بواقع 22-11 و24-16، فيما اكتفى الجزيرة في تحقيق التقدم في الربع الثاني 16-10، وتعادل الفريقان في الربع الرابع والأخير 17-17.