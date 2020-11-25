«تحدي الدراجة العربية» في اليوم الوطني

الشارقة (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للدراجات تنظيم الفعالية الافتراضية «تحدي الدراجة العربية»، والتي سيتم من خلالها رصد مشاركة الدراجين في الوطن العربي ومن كافة الجنسيات للذكور والإناث، والتي ستقام خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل، ويأتي تنظيم البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، الذي يوافق 2 ديسمبر المقبل.

ويقطع المشاركون مسافة 30 كيلومتراً على أجهزة الدراجة الثابتة بأنواعها المختلفة، داخل منازلهم أو قاعات أنديتهم في أقل وقت ممكن وتوثيق هذه المشاركة بصورة ثابتة وفيديو قصير، وإرسالها مع إثبات لشخصية المشارك إلى الاتحاد العربي، الذي سيقوم في نهاية المدة المقرة للمشاركة بإعلان أسماء الفائزين من جميع الفئات السنية وتكريمهم بشهادات استحقاق إلكترونية وجوائز عينية، كما سيمنح جميع المشاركين بهذه الفعالية شهادات مشاركة.