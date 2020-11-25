«كلاسيكو» الأهمية القصوى بين «الزعيم» و«أصحاب السعادة»

منير رحومة (دبي)

تختتم الجولة السابعة، لدوري الخليج العربي بثلاث مباريات قوية غداً، وعلى درجة كبيرة من الأهمية، يتقدمها «الكلاسيكو» بين العين والوحدة، في مواجهة حماسية تنتظرها الجماهير، في كل موعد للاستمتاع بعرض من الطراز الرفيع، نظراً لـ «قوة الرهان» بين الفريقين، والإثارة الكبيرة التي تميز مواجهاتهما، ووقع الانتصار في بقية مشوار الموسم.

وتأتي مباراة الغد في توقيت حاسم، بعد صعود «العنابي» إلى مركز «الوصافة» بـ 13 نقطة، وتقدم «الزعيم» إلى المركز الخامس بفارق نقطتين فقط صاحب المركز الثاني. وتعتبر نقاط المباراة على درجة كبيرة من الأهمية، بالنسبة لـ «أصحاب السعادة»، من أجل تدعيم وصافته وتشديد اللحاق بالمتصدر، بعد ثابت نتائجه الإيجابية للجولة الثالثة على التوالي، بينما يعول «الزعيم» على النقاط الثلاث، بهدف القفز إلى المراكز المتقدمة، والعودة بقوة إلى سباق الدوري، خاصة بعد استعادة توازنه، وتطور أداء «البنفسج» خلال الجولات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تحفل المباراة بالندية والقوة، لتقديم سهرة تليق باسم الفريقين، وتعكس مستوى وإمكانات النجوم، سواء المواطنين أو الأجانب.

وفي بقية مباريات الغد، تشهد مباراة النصر وبني ياس، مواجهة من «العيار الثقيل» على استاد آل مكتوم، بين فريقين قدما عروضاً قوية في افتتاح الموسم، وأظهرا قدرات كبيرة، إلا أنهما تعثرا في الجولة الماضية، مما أثر على ترتيبهما بين فرق المقدمة، بتراجع «الأزرق» إلى المركز الثالث و«السماوي» إلى السادس، ويعول كل منهما على نقاط مباراة الغد، بهدف تصحيح المسار بسرعة، والعودة إلى سباق المنافسة على الصدارة، خاصة أنهما يملكان مؤهلات فنية عالية، ونخبة من النجوم المميزين الذين لفتوا الأنظار في الجولات الماضية.

والمباراة الثالثة تجمع بين الظفرة المنتشي بالفوز في الجولة الماضية، وتصحيح وضعه في المسابقة، بعد خسارتين متتاليتين، واتحاد كلباء الذي يعيش بدوره مرحلة إيجابية، بتحقيقه مفاجأة مدوية في الجولة الماضية بالفوز على بني ياس، في الشامخة بالذات، ولا يفصل بين الفريقين إلا «نقطة» في جدول الترتيب، حيث يملك «الفارس» 10 نقاط في المركز السابع، و«النمور» 9 نقاط في المركز التاسع، مما يجعل المباراة على درجة من الندية والإثارة، ومفتوحة على كل الاحتمالات.



بيدرو: نقاتل من أجل الفوز

العين (الاتحاد)

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن مواجهة فريقه أمام الوحدة ذات خصوصية، كونها «ديربي» بين فريقين قويين، ويسعى كلاهما لتقديم أفضل مردود، وقال: شخصياً أتمنى أن تستمتع جماهير العين، الذين يشاهدون اللقاء خلف الشاشات، ونبذل قصارى جهدنا لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: «الزعيم» يخوض التحدي على ملعبه، ورغم التغييرات العديدة لغياب بعض اللاعبين، للإصابة والإيقاف، إلا أننا نختار تشكيلة قوية للمباراة، ونقاتل من أجل الفوز، مع إظهار الاحترام للمنافس، ونعرف أن الوحدة جيد، ويمتاز بنزعته الهجومية، ولكننا نعمل على الحد من خطورته، وتركيزنا على حصد النقاط الكاملة.

وقال: ورغم بدايتنا لم تكن قوية، فإننا نعمل على رفع وتيرة الأداء، وأن يكون التركيز في كل مباراة، على النتيجة الإيجابية المتمثلة في الفوز، وهذا هدفنا الأساسي.



رازوفيتش: خطوة في سباق الدرع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توقع فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، مباراة مفتوحة أمام العين، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز فقط، مؤكداً أنه لا يعد بشيء، لكنه واثق للغاية بأن «العنابي» سيقدم أفضل ما عنده في اللقاء.

وقال: مباراة مهمة، والفوز بها يمثل خطوة مهمة في سباق إلى درع الدوري، صحيح أن الوقت مبكر، لكن الفوز بمثل هذه المباريات مهم، ونعرف جيداً ما نتوقعه أمام العين، واستعدادنا جيد، نعرف أن «الزعيم» لديه لاعبون متميزون، ونحن كذلك أيضاً نملك لاعبين جاهزين لتقديم أكثر من 100 % في الملعب.

وأضاف: يجب أن يلتزم فريقي، ويلعب بتركيز عال، ويتجنب الأخطاء، وأن يكون منافساً قوياً في الملعب، لنعود بالفوز من العين، لدينا كل عوامل التفوق، وطالبت اللاعبين أن يعملوا بجدية للفوز.



كرونسلاف: الطعم الخاص

دبي (الاتحاد)

وصف الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر، المباراة أمام فريقه السابق بني ياس بكونها مواجهة ذات طابع خاص، بعدما سبق له قيادة «السماوي» فنياً، قبل انتقاله لتدريب «العميد»، وقال: «المواجهة أمام فريقي السابق لها طعم خاص على المستوى الشخصي».

وأضاف: «المنافس فريق قوي استهل الموسم بشكل جيد، بعدما ضم لصفوفه عدداً من الأجانب المميزين، ليضيفوا الكثير لقائمته الأساسية، والتي تضم في الأصل عدداً جيداً من العناصر المواطنة أمثال فواز عوانة، سهيل النوبي، حسن المحرمي وغيرهم»، لافتاً إلى جاهزية فريقه الجيدة للمباراة.

ورفض مدرب النصر التعليق على استدعاء تيجالي للجنة الانضباط للاستماع إلى أقواله بشأن اتهامات البرازيلي ويلتون مهاجم الشارقة، قال: طوينا صفحة مباراة الشارقة بنهاية الجولة.



إيسايلا: نواجه الفريق الأقوى

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، فريق النصر بأنه الأقوى في دوري الخليج العربي، وقال: نحن أمام منافس يتمتع بقوة كبيرة، ويمكنه دائماً لعب كرة ممتعة، ويعرف كيف يستحوذ على الكرة، لذلك فإن مهمتنا صعبة، خاصة أن النصر يجيد الاستحواذ، وكذلك يملك هجوماً قوياً، بالإضافة إلى وسط رائع.

وشدد على أنه ولاعبيه يدركون تماماً الموقف الصعب للفريق حالياً، في ظل غياب الانتصارات لثلاث جولات متتالية، عكس ما حدث في البداية، مؤكداً أن «السماوي» قادر على تعديل المسار.

وأعرب إيسايلا عن ثقته التامة في قدرة لاعبي «السماوي» على الظهور بمستوى متميز، وتقديم كرة ممتعة، حتى وإن كان المنافس هو النصر.



فيلسيوفينتش: إنها رؤيتي

أبوظبي (الاتحاد)

دافع فيلسيوفينتش مدرب الظفرة عن طريقة الأسلوب الذي يلعب به «الفارس»، واعتماده على الكرات الطويلة، وقال: هذه رؤيتي، والطريقة التي تتناسب مع الفريق، في ظل الظروف التي مررنا بها في الماضي، وافتقادنا لعدد كبير من العناصر، ولكل مباراة ظروفها الخاصة بها، ونتعامل معها وفقاً لهذه الظروف، والآن لا نفكر في الماضي، بل في مباراتنا أمام اتحاد كلباء، والتي نركز عليها فقط، خاصة أنه منافس قوي، ويملك لاعبين جيدين، لذلك نتوقع مواجهة صعبة أمامه، ويهمنا أن نقدم الأداء العالي، وأن نتوجه بنتيجة إيجابية.

وأضاف: تحضيراتنا عادية، ومؤكد غياب سلطان الغافري وعمران الجساسي، لأنهما لم يتعافيا بعد، وهنا بعض اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100 %، لذلك يوم المباراة نقيم الوضع ونختار التشكيلة الأنسب لتمثيل الفريق.



داسيلفا: المنافس «مقروء»

فيصل النقبي (كلباء)

كشف الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أنه ولاعبيه على معرفة تامة بنقاط القوة والضعف في فريق الظفرة، والذي يتميز بهجوم قوي بقيادة الأردني ياسين البخيت، والذي نعرف طريقة لعبه جيداً، بعد أن قضى مع «النمور» أكثر من موسم.

وأبدى داسيلفا أمله في استمرارية لاعبي فريقه على ذات النهج والأداء التكتيكي الذي كانوا عليه في آخر مباريات الدوري، بعد تمكنهم من الفوز على الفجيرة وبني ياس على التوالي.

وقال: فوزنا على «السماوي» بهدفين، أعاد الثقة إلى اللاعبين، عقب الأداء الجيد، ونطمح إلى مواصلة مشوار الانتصارات أمام الظفرة، والذي يعد من الفرق القوية في الدوري، والمواجهة لن تكون سهلة، وتجمعنا بمنافس قوي، حيث تفصلنا عنه نقطة، إذ يحتل «النمور» المركز العاشر بـ 9 نقاط، و«الفارس» له 10 نقاط.