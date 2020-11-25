«المحترفين» جاهزة لعودة الجماهير إلى المدرجات

معتز الشامي (دبي)

أكدت رابطة المحترفين جاهزيتها لعودة الجماهير إلى المدرجات، متى ما اتخذت الجهات المعنية قراراً بذلك، وكشفت عبر المدير التنفيذي وليد الحوسني، في الملتقى الإعلامي صباح أمس في دبي، نجاحات الرابطة في التعامل مع إطلاق الموسم بجهود كبيرة، شاركت فيها الأندية، والتزام كامل بالاجراءات الاحترازية، كما استعرض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتلك الإنجازات.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي شهد حضوراً إعلامياً كبيراً، بعرض فيديو قصير تضمن إشارات لأبرز جهود رابطة المحترفين، أعقبته كلمة لوليد الحوسني المدير التنفيذي الذي رحب بالحضور، مثنياً على جهود التواصل المثمر بين الرابطة وشركاء النجاح من أندية وفنيين ومدربين وإداريين ولاعبين وجمهور، وأيضاً وسائل الإعلام، لأنها «حجر الزاوية» في عكس الجهود المبذولة لإنجاح الموسم الرياضي.

وتناول المدير التنفيذي، الفحص الطبي قبل انطلاقة المباريات، والتي بلغت أكثر من 50 ألف فحص، بالإضافة إلى اجتماعات رابطة المحترفين منذ انطلاقة الموسم على صعيد اللجنة الفنية، والاجتماعات التنسيقية مع ممثلي الأندية، ومسؤولي المباريات، بجانب استعراض بروتوكول المباريات، وإحصائيات اللعب الفعلي، وسلط الضوء على خريطة حقوق البث التلفزيوني، والحقوق الرقمية، إضافة إلى المبادرات الترويجية التي عملت عليها الرابطة منذ انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021 ممثلة في الهوية الصوتية الجديدة، والعناصر المرئية الافتراضية، والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف «الجديدين»، و«فانتاسي» دوري الخليج العربي، والدوري الإلكتروني، والتوجه التجاري للرابطة.

وتطرق وليد الحوسني إلى بروتوكول المباريات والمطبق حالياً، بعدما جرى إعداده بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وبسيناريوهات مختلفة بداية من إقامة المباريات من دون جمهور، وحتى عودة الجماهير بشكل كامل، منوهاً إلى اعتماد البروتوكول من الجهات المختصة بالدولة.

وتضمنت أهم بنود البروتوكول المطبق تقسيم الملعب إلى 4 نطاقات لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يتم فحص جميع الموجودين في الملعب حرارياً، بالإضافة إلى ضرورة حصولهم على نتيجة فحص سلبية قبل ثلاثة أيام للنطاقين 1 و2، وأسبوع للنطاقين 3 و4، علاوةً على تعقيم الاستادات بالكامل قبل وبعد المباريات، واستخدام كرات جديدة في كل مباراة.

وحول موعد عودة الجماهير، أشار الحوسني، إلى أن القرار الأخير والنهائي في هذا الخصوص، هو من اختصاص الجهات المعنية المسؤولة عن مكافحة «كوفيد-19»، وهي التي تقرر متى يعود الجمهور، وفق التقييمات الصحية، بينما الرابطة جاهزة بسيناريوهات العودة وتطبيقات الإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص حصول البعض على تطعيمات ضد الفيروس، قال: هذا الأمر إيجابي، ولكن تقليل أو تخفيف بروتوكول «كوفيد-19» في الملاعب أو تسهيل دخول الجمهور يعود للجهات المختصة، والتي تتابع الأمر عن قرب، وفي حال زيادة الفئات الحاصلة على التطعيم، قد تكون هناك تغييرات مستقبلاً، ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث.

وبشأن إحصائيات «زمن اللعب الفعلي»، أوضح الحوسني أن «التراجع النسبي» في زمن اللعب الفعلي، مقارنة بالموسم الماضي يعد مقبولاً، نظراً لتوقف المسابقة لأكثر من 7 أشهر، والاستعداد للموسم من خلال المعسكرات الداخلية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بالدولة في أغسطس.

ووصل متوسط زمن اللعب الفعلي خلال الجولات الخمس الأولى للموسم الحالي إلى 49.46 دقيقة مقابل 51.47 دقيقة خلال ذات الجولات في الموسم الماضي 2019- 2020، مقابل 48.48 دقيقة موسم 2018- 2019، وتصدر الجزيرة قائمة «زمن اللعب الفعلي» لفرق دوري الخليج العربي، بمعدل 31.22 دقيقة، مقابل 30.19 دقيقة لشباب الأهلي و29.20 دقيقة للنصر.

وأشار الحوسني إلى أن الأرقام والإحصاءات الخاصة بـ «زمن اللعب الفعلي» سيتم عرضها على اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، لتحليلها ودراسة الأسباب والمقترحات، لتطوير المسابقة من الناحية الفنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فنية مع مدربي الأندية مستقبلاً، لبحث آلية التطوير الفني للمسابقة.

وذكر المدير التنفيذي الأرقام الخاصة بنجاحات بث مباريات الدوري عبر مختلف المنصات والقنوات في العالم، حيث بلغت نسب المشاهدات موسم 2018-2019، ما يصل إلى 18 مليون مشاهدة لمباريات «دورينا»، فضلاً عن جهود أخرى تم بذلها لإنجاح البث الرقمي لـ «دورينا» عبر منصات جديدة غطت قارات العالم، وبلغت نسبة المتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي 3.6 مليار انطباع إيجابي.

وبشأن توقيت المباريات، أوضح الحوسني أن تحديد توقيت المباريات يتم بناءً على الاجتماعات التنسيقية مع القنوات أصحاب الحقوق لتحقيق التوافق بين موعد المباريات والبرامج التحليلية.

وأضاف: «يجرى اختيار توقيت المباريات لتحقيق أعلى نسب المشاهدة، وعطفاً على نهاية أوقات أغلب الدوامات في الرابعة أو الخامسة مساءً، تم الاتفاق على إقامة مباريات التوقيت الأول في السادسة مساءً، إضافة إلى منح القنوات ساعة على الأقل ما بين التوقيت الأول والثاني للمباريات».

وأشار إلى أن الملاحظات التي صدرت بهذا الشأن، تم نقلها لأصحاب الحقوق، بهدف البحث عن آلية أخرى لتضييق الفارق الزمني بين المباريات، خاصة في التوقيت الشتوي المتوقع أن يشهد تقليص هذا الفارق، وقال: هناك اجتماع تنسيقي مستقبلاً مع القنوات أصحاب الحقوق، خصوصاً أن القناة المالكة للحقوق، اعتذرت عن تقليص الفترة الزمنية بين المباراتين الأولى والثانية لارتباطها بدورة برامجية، وهو ما يتطلب وجود فارق ساعة بين المباراة الأولى والثانية، وسيكون اجتماعنا المقبل، لبحث كيفية التعامل مع هذه الملاحظات، ونعلن عن نتائج ذلك قريباً.

وحول توزيع المخصصات المالية على الأندية هذا الموسم، وما تم تغييره في التعاطي معها، قال: الرابطة قدمت مبادرة جديدة، عبر تخصيص نسبة 35% من المكافأة المالية الخاصة بالدوري، توزع بالتساوي للمشاركين في البطولة، ويتم توزيعها في بداية الموسم عادة، و15% يتم توزيعها مكافآت عبر مبادرتين جديدتين، الأولى تشهد تخصيص مبالغ مالية، بناء على الحضور الجماهيري، ونسبته لدى الأندية، والمبادرة الثانية، تكون هناك مكافآت تتعلق بالمشاركة الآسيوية، والتي يخصص لها 5 ملايين درهم توزع على الأندية الأكثر نجاحاً في الوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.



كأس الخليج العربي تحت التقييم

تطرق وليد الحوسني إلى كأس الخليج العربي وتغيير آلية البطولة، وقال: إن ذلك مر بدراسات عدة، ونسعى لإنجاح البطولة وجعلها أكثر تنافسية، ويتم تقييمها، ولكن بنهاية الموسم، وهناك متابعة دقيقة من اللجنة الفنية للبطولة، ويتم الإعلان عن نتيجة هذا التقييم، وفي حالة نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بالشكل الجديد، بالتأكيد نتمسك باستمرارها، ولكن في حالة عدم تحقيق تلك الأهداف، لا مانع من العودة إلى النظام القديم، حيث سبق وأن غيرنا نظام وآلية البطولة أكثر من مرة في السنوات الماضية.



مبادرات ترويجية واتفاقيات شراكة

تطرق الملتقى الإعلامي لرابطة المحترفين، إلى أبرز المبادرات الترويجية، والتي جرى تطبيقها مع انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021، وتضمنت «الهوية الصوتية الجديدة»، لتصبح هوية معاصرة تحاكي الجيل الجديد من محبي كرة القدم.

وتمزج الهوية الصوتية الجديدة التي يستمع إليها المتابعون قبل بداية المباريات، وأثناء عرض المحتوى المرئي للرابطة على القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية وموسيقى التحدي والتحفيز.

وأطلقت رابطة المحترفين ضمن مبادراتها «عناصر مرئية افتراضية جديدة»، تضمنت الشعارات والإحصائيات أثناء بث بعض المباريات، واللوحات الافتراضية على المدرجات، في خطوة سباقة على الصعيد العالمي.

وجرى مع بداية الموسم الحالي، إطلاق التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني الجديدين لرابطة المحترفين، كما خصصت جوائز عينية ومالية للمشاركين في لعبة «فانتاسي دوري الخليج العربي» تصل إلى 50 ألف درهم.

ولفت إلى أن الرابطة نجحت في إبرام اتفاقيات رعاية وشراكة جديدة، مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، كما تمكنت الرابطة من توقيع عقود رعاية مع فنادق ريكسوس، وتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة، تم تجديد عقود كل من، شركة اتصالات وشركة النابودة للسيارات، حتى نهاية موسم 2020-2021.