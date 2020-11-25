إبرا «الثاني عشر»

ستوكهولم (د ب أ)

توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي للمرة الثانية عشر في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب سويدي خلال العام، وذلك في حفل افتراضي. وذكرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش لاعب يتمتع بقدرات فريدة، وواصل مسيرة احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير

وقال إبراهيموفيتش «39 عاماً» لدى تتويجه بالجائزة: كل شيء يكون ممكناً إذا تمنيته وآمنت به. وكان إبراهيموفيتش قد توج بالجائزة لأول مرة في عام 2005.

وأهدى إبراهيموفيتش الجائزة التي توج بها أمس للجماهير، وصرح قائلاً: الجماهير هي اللاعب رقم 12 في الملعب.