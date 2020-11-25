«الفتى الذهبي».. شكراً

دورتموند (د ب أ)

انهالت عبارات الثناء من جانب لاعبي فريق بروسيا دورتموند الألماني، على زميلهم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تسجيله ثنائية للفريق في شباك كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند الثنائية ليرفع رصيده في دوري الأبطال إلى 16 هدفاً، في عدد مباريات أقل مقارنة بأي لاعب آخر، بعد أيام قليلة من تسجيل رباعية في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين بالدوري الألماني، ليواصل النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاماً تألقه التهديفي، بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي، بعدما أحرز ثنائية أخرى في شباك كلوب بروج في مباراة الذهاب.

وقال جودي بيلينجهام زميله في دورتموند: إنه مذهل، سجل 6 أهداف خلال آخر مباراتين والكثير من الأهداف قبلها... إنه يعد حالياً واحداً من أفضل المهاجمين في العالم، واللعب معه يعد رائعاً.

واقترب دورتموند، من حسم التأهل للدور الثاني بشكل كبير، حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وقال جادون سانشو، الذي سجل الهدف الآخر للفريق في مباراة بروج: أنا سعيد باللعب إلى جانبه، هو لاعب مذهل، يساهم بشكل هائل على أرض الملعب وأنا سعيد بمساعدته في هذه المباراة.

وكانت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية قد أعلنت قبل أيام فوز هالاند بجائزة «الفتى الذهبي»، باعتباره أفضل لاعب تحت 21 عاماً في أوروبا خلال 2020، متفوقاً على أنسو فاتي مهاجم المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، وألفونسو ديفيز مدافع المنتخب الكندي وفريق بايرن ميونخ الألماني.