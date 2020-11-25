ميدفيديف يرفض القيود

لندن (رويترز)

قال دانييل ميدفيديف، الفائز بالبطولة الختامية لموسم التنس للرجال: إن صحة اللاعبين ستكون في خطر، إذا تسببت قيود الحجر الصحي في منعهم من اللعب أو المران استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة.

ودخل المنظمون في محادثات مع حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، حول البروتوكول المخصص للاعبين القادمين من خارج أستراليا للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

وقال مسؤولون: إن بطولة أستراليا ستقام هذا العام رغم أنه من المرجح أن تتأجل لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين عن الموعد المحدد، وأنه سيجب على اللاعبين الخضوع للحجر الصحي.

وقال ميدفيديف المصنف الرابع عالمياً: سأذهب إلى أستراليا عندما يكون من الممكن تجنب أي ظروف ستغير رأيي في التنافس هناك. وأضاف: إذا لم يكن بوسعي اللعب أو المران خلال فترة الحجر الصحي قبل البطولة، فلا أعتقد أن البطولة سيتم إقامتها.