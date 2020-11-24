«السيتي» لن يتعجل الدفع بأجويرو

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو شارك في التدريبات، قبل مواجهة مضيفه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، لكنه لن يتعجل الدفع باللاعب الأرجنتيني العائد لتوه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ومشاكل أخرى في الركبة.

وأصيب أجويرو في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل السيتي 1-1 بالدوري الممتاز أمام مضيفه ويستهام يونايتد الشهر الماضي، بعد أسبوع من مشاركته أساسياً هذا الموسم عقب جراحة في الركبة. وجلس اللاعب «32 عاماً» على مقاعد البدلاء أمام توتنهام في الدوري يوم السبت، وأكد جوارديولا أنه سيصبر على المهاجم حتى يستعيد حساسية المباريات.

وقال جوارديولا قبل سفر الفريق إلى اليونان «تدرب أجويرو مجدداً، وننتظر حتى يؤكد لنا عدم وجود أي مشكلة في الركبة، ولا يزال هناك بعض الوقت، تنتظرنا الكثير من المباريات، ونحتاج إلى جهوده، نريده في أفضل حالاته».

وقال المدرب الإسباني إن كل لاعبيه تقريباً ومن بينهم فرناندينيو وبنجامين مندي أصبحوا جاهزين للمواجهة.