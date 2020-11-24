«الفرسان» يحتفل بكأس الإمارات للصالات

دبي (الاتحاد)

احتفل شباب الأهلي بكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد الفوز على مليحة 6-4، مساء أمس الأول، ويعتبر «الفرسان» الوحيد الذي حافظ على وجوده في النهائي للموسم الثالث على التوالي، حيث ظفر باللقب عام 2018 على حساب خورفكان 2- صفر، وخسر الثاني عام 2019 أمام البطائح، قبل أن يستعيد توهجه أمس الأول.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مبدياً سعادته بالإنجاز الذي لا يعتبر غريباً أو جديداً، مؤكداً أن الفريق يمتك شخصية البطل، وطبيعي أن يصل إلى النهائيات، ويصعد إلى منصة التتويج، وأثنى على تطور اللعبة.

ومن جانبه، يرى محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية في «الفرسان» أن الإنجاز نتيجة طبيعية لدعم إدارة النادي وإدارة الألعاب، برئاسة اللواء المري لجميع الفرق، وأن تتويج الصالات افتتاحية جيدة للموسم.

وهنأ عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، شباب الأهلي بالإنجاز، وأثنى على تطور مليحة، وقال: أعتبر نفسي من المحظوظين لأن هذا التوقيت يشهد طفرة كبيرة، وانتصارات وتميزاً في مختلف الأندية.