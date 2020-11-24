حمدان بن محمد يشهد تحدي اللقايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وجاءت البداية مع هجن العاصفة والتي تمكنت من السيطرة على قمة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات بوساطة «الشاهينية»، التي ظفرت بالمركز الأول تحت قيادة غياث الهلالي في زمن بلغ 7:34:9 دقيقة، وتألقت في الشوط الثاني المخصص للقايا الأبكار المهجنات هجن الرئاسة، بعدما قاد الظافر علي جميل الوهيبي «هملولة» للصدارة مسجلة توقيتاً قدره 7:28:8 دقيقة.

هجن الرئاسة تألقت في الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات (الصور من المصدر)

وعادت هجن العاصفة للسيطرة على القمة مجدداً من خلال الشوطين الثالث والرابع، حيث قاد غياث الهلالي «شاهين» إلى صدارة الجعدان المحليات بزمن قدره 7:30:7 دقيقة، بينما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة والذي حقق زمناً بلغ 7:35:6 دقيقة.