«نيويورك أبوظبي» تطلق النسخة الثالثة من «سباق زايد» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت جامعة نيويورك أبوظبي الدعوة لمتسابقي الدراجات الهوائية من جميع المستويات ومن كافة أنحاء العالم، للتسجيل في النسخة الثالثة من فعالية «سباق زايد» في الفترة ما بين 1 إلى 6 ديسمبر، حيث يشجع سباق هذا العام محبي ركوب الدراجات الهوائية على المشاركة افتراضياً عبر الدراجات الثابتة أو ركوب الدراجات الهوائية في الخارج أينما كانوا.

ويمكن للمشاركين اختيار أي من المسارات الثلاثة التي تم تصميمها، حيث يمكن للمبتدئين التسجيل في رحلة واحدة فقط من أي مسافة، ويمكن لمن يتمتعون بخبرة أكبر أن يختاروا قطع مسار مسافته 49 كم، أو إكمال عدد من الجولات التراكمية بطول 49 كم، احتفاءً بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات.

وهناك خيار لتحدٍ أكبر، بقطع مسافة 102 كم، أو إكمال جولات تراكمية بطول 102 كم، احتفاءً بمرور 102 عام على ولادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات.

وعلى المشاركين إكمال جميع الجولات بين 1 و6 ديسمبر، وسيتم قياس الجولات التراكمية من خلال التسجيل على موقع inphota، ويمكن للمشاركين ربط حساباتهم على منصات Garmin أو Strava أو Fitbit مع ملفهم الشخصي في inphota.

وقد تم إطلاق النسخة الأولى من الفعالية إحياءً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحتفاءً بإرثه.

وفي هذا الصدد، قالت سلمى البوسعيدي، مسؤولة النشاط الرياضي في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا دعوة راكبي الدراجات الهوائية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الفعالية المميزة، وإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونستغل هذه الفرصة لنجمع راكبي الدراجات من جميع المستويات في منصة واحدة، للمشاركة في تمثيل أمتنا وتقدمها على الصعد كافة، ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمشاركين السابقين والجدد في نسخة هذا العام الفريدة من نوعها».

وفي عامي 2018 و2019، انطلق «سباق زايد» على مضمار الدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات في أبوظبي، حيث استقطب مشاركين من جميع الأعمار من جامعة نيويورك أبوظبي وسكان إمارة أبوظبي.

يمكن للمشاركين التسجيل بالفعالية عبر هذا الرابط، وسيبقى التسجيل مفتوحاً حتى اليوم الأخير من الفعالية، يوم الأحد 6 ديسمبر.