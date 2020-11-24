«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد برنامج «النخبة»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه الدوري الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، برنامج إعداد لاعبيه النخبة لتمثيل الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو أغسطس المقبل، وذلك بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس، الذي يعد أول لاعب يهدي الإمارات ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها البارالمبية، إضافة إلى أنه أول لاعب إماراتي أيضاً يحرز ميداليتين ذهبيتين في الألعاب البارالمبية، بحصوله على المركز الأول في أثينا 2004 وريو 2016. ويشمل البرنامج العديد من المعسكرات الداخلية والمشاركة في البطولات الدولية قبل خوض غمار البارالمبية؛ وذلك بهدف تعزيز النجاحات التي تحققت خلال المشاركات السابقة للدورات البارالمبية، وعدم التفريط في هذه المكتسبات، لترك بصمة جديدة في التحدي البارالمبي المقبل. ووجه الاجتماع الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على متابعته لانطلاقة النشاط الرياضي وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم، واطلع المجلس على التقرير الخاص باستئناف النشاط الرياضي طبقاً لبروتوكول الوقاية والإرشادات الاحترازية لتوفير الرعاية والحماية الصحية للجميع.