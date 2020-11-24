هانسن يحجز مقعده في «جولف دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

حجز الدنماركي يواكيم هانسن مقعده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ختام موسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على أول لقب في الجولة الأوروبية في بطولة جوهانسبرج المفتوحة.

وقفز اللاعب الدنماركي 59 مركزاً دفعة واحدة ليصل إلى المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليضمن التواجد في البطولة الختامية، التي تقام على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف بالفترة 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء الجنوب أفريقي ويلكو نينابر على بعد مسافة قصيرة من تحقيق أول فوز احترافي له، لكن حصوله على المركز الثاني جعله يقترب من الظهور لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي ستقام في غضون أسبوعين، وحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، على 222 نقطة ليقفز 46 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 62 في ترتيب «السباق إلى دبي»، مع تأهل أفضل 60 لاعباً متاحاً في الترتيب لحدث سلسلة رولكس الأخير لهذا الموسم، إلى جانب أفضل 75 لاعباً في التصنيف العالمي للجولف الرسمي.

ويسعى مواطنه نينبار، شون نوريس، أيضاً إلى تأمين أول ظهور له في ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للجولف لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وقد وضع نفسه في موقف جيد للتأهل بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة.

وصعد نوريس من المركز الـ 86 إلى المركز الـ 64 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصل على 125 نقطة.

وأنهى براندون ستون البطولة مشاركاً المركز الرابع، ليصعد 6 مراكز دفعة واحدة، ويصل إلى المركز الـ 32 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصل على 84.66 نقطة.