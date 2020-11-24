دبي تتزين لـ «تحدي الجري» الجمعة

دبي (وام)

يقام «تحدي دبي للجري» في 27 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020»، حيث ستتحول دبي بكاملها إلى ميدان رياضي واسع مناسب للأعمار كافة من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وسيتاح للمشاركين كافة في الفعالية المجال للاحتفال بالإنجاز، الذي يحققونه بكونهم الأوائل أو الأسرع أو من اجتازوا المسافة الأبعد.

ويمكن للجميع الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها، وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه، سواء أكانوا عدّائين متمرّسين أو مبتدئين يرغبون في تنمية مهاراتهم في رياضة الجري. وسيتسنى للمشاركين من عائلات وزملاء إبراز كامل إمكانياتهم وتحدي أنفسهم، من خلال الانضمام إلى مسارات متنوعة والجري لمسافات يختارونها هم بالتوقيت الذي يناسب رغبتهم.

ويجسد «تحدي دبي للجري» التنوع الكبير والغني الذي تتميز به مدينة دبي، وسيشهد الحدث المجاني أيضاً شراكة خاصة مع حملة «التعليم دون انقطاع»، التي تنظمها «دبي العطاء» لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام.

ويلتزم تحدي دبي للياقة بتوفير بيئة آمنة للجميع أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبقى الصحة العامة والسلامة من أهم الأولويات طيلة مدة الحدث، حيث ينصح الجميع بالتقيد بالإجراءات الوقائية كافة الصادرة والتدابير الاحترازية، بما في ذلك إجراءات التباعد الجسدي.