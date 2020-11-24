53 خيلاً في سباق «ند الشبا» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

أعلنت إدارة مضمار جبل استعدادها لاستقبال ثالث حفلات سباقاتها لهذا الموسم 2020 - 2021 بعد غدٍ الجمعة، بمشاركة 53 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 424 ألف درهم، ويقام السباق الثالث من دون جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تم عقده أمس عبر برنامج «مايكروسفت تيمز»، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعبد العزيز حبيب الرضا من الرضا لوساطة التأمين، وأحمد غانم من بنك دبي التجاري، وعبد الحليم برقاوي من شركة سكانا، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، فضلاً عن ممثلي الصحف والأجهزة الإعلامية.

تحدث في بداية المؤتمر بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، راعي مضمار جبل علي، المهندس شريف الحلواني مقدماً الشكر لجميع الرعاة لمضمار جبل علي في هذا الموسم والمواسم السابقة، متمنياً أن تكون إدارة المضمار دائماً عند حسن ظنهم، وتوجه الحلواني بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه السباق الرئيس.

من جانبه، أكد ميرزا الصايغ استمرار إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في رعاية السباقات بمضمار جبل علي، مضيفاً أن المضمار الأصفر أصبح بوتقة تضم 4 عناصر لصناعة النجاح هي الملاك والمدربين والفرسان، بالإضافة الأعلام.

ودعا الصايغ إدارة مضمار جبل علي وجميع فعاليات السباقات، للمشاركة في احتفالات البلاد، بمناسبة مرور 50 عاماً للاتحاد بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل.

وأعلن عبد الله الأنصاري رئيس لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أنه وبناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة ميرزا الصايغ، فقد تم تخصيص 3 سيارات للإعلاميين، سيتم السحب عليها بمضمار جبل علي خلال 3 سباقات هذا الموسم.