ورشة تدريب «إيطالية» للاعبي الجولف

دبي (الاتحاد)

شارك نجما الجولف الإيطاليان روناتو بارني وجريزه مانجليزي، خبراتهما المكتسبة في بطولات «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في مختلف الفئات والمراحل السنية، وذلك في ورشة عمل تدريبية أقيمت بملعب نادي خور دبي لليخوت والجولف، حضرها خالد الشامسي أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية، ومدرب المنتخب سمير الولاني ومدربة المنتخب أبريل لورين والعديد من أولياء الأمور.

وتأتي زيارة نجمي الجولف الإيطالي بارني ومانجليزي، في إطار الاستعداد لخوض استحقاق بطولة «الجولف في دبي» التي تدعمها «موانئ دبي العالمية»، وتنطلق مطلع الشهر المقبل.

وأكد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية، أن الورشة تخدم استراتيجية اتحاد اللعبة في مواصلة العمل على تعزيز أداء المنتخبات، خصوصاً أن دبي تعد الوجهة الأولى لنخبة نجوم الجولف العالمي سواء للمشاركة في بطولاتها أو الاستفادة من البنية التحتية العملاقة لأنديتها التي تعد الأرقى عالمياً.