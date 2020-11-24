احتفالية أنيقة لـ«غنتوت» باليوم الوطني الـ 49

غنتوت (الاتحاد)

يقيم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اليوم بمقره، احتفالية اليوم الوطني الـ49 بمباراة البولو الاستعراضية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب» في غياب الجمهور طبقاً للإجراءات الاحترازية، التي يتخذها النادي من أجل سلامة الجميع، وفقاً للبروتوكول الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وينظم النادي الاحتفالية من خلال مجموعة من الشركاء، في مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة ياس الدولية العقارية وكابيكس دوت كوم، وسيتم نقل المباراة عبر منصة اليوتيوب، وخصص لها جوائز قيمة للجمهور من خلال المسابقة، التي أعدها النادي للمتابعين لنشاط النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإجابة على الأسئلة التي تطرحها اللجنة المنظمة صباح يوم المباراة، مع الالتزام بالشروط والأحكام التي تكفل المشاركة، ويتم السحب لتحديد الفائزين صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني من ديسمبر 2020.

كانت اللجنة المنظمة للاحتفال قد عقدت اجتماعاً لها بمقر النادي في غنتوت برئاسة زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، وبحضور رؤساء اللجان المختلفة، وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للترتيبات التي اتخذت لإبراز المناسبة الغالية، ابتهاجاً بذكري قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

وتضم تشكيلة فريق غنتوت «أ» فهد القبيسي ويوسف بن دسمال وعلي المري وراميرو كورديرو، فيما تضم تشكيلة فريق غنتوت «ب» ناصر الشامسي وطارق البواردي وعبدالله بن دسمال ومانويل توكالينو، ويديرها الحكم ميجيل ديليا.