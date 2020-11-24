محمد بن ثعلوب: الجودو أداة قوية لبناء المجتمعات وحل النزاعات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للسلام والمحبة والتسامح، في مهرجان الشباب العالمي الافتراضي، الذي انعقد أمس الأول عبر الفيديو، بمشاركة ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو «IJF» بعنوان الرياضة نحو تعزيز السلام، وتم خلال المناقشات طرح برنامج الجودو من أجل السلام، الذي أنشئ بهدف تعزيز السلام والاحترام المتبادل بين الجميع في العالم، ودعماً لفلسفة الجودو من أجل السلام على قيم مدونة الجودو الأخلاقية، وتحت شعار «المساعدة والرفاهية المتبادلة».

وذكر الدرعي في مداخلته أن الرياضة، بالإضافة إلى الأداء الرياضي التنافسي أو النشاط البدني، فإن لعبة الجودو أداة قوية لبناء مجتمعات أفضل ولحل النزاعات، باعتبار فنون الدفاع عن النفس من الرياضات الأولمبية النبيلة، ولعبة الجودو تقود الطريق لمحاربة الجهل بالتعليم ودعم التنمية الاجتماعية، عبر نهج محدد لحل النزاعات، وتتم من خلالها معالجة الصدمات والقضايا الاجتماعية لمساعدة الناس على العيش معاً.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي: رسالة الجودو من أجل السلام ساهمت في توطيد روابط التعاون بين مختلف الشعوب، حيث يجري تنفيذ استراتيجية «الجودو من أجل السلام» المحددة كجزء من خطة التنمية العالمية للاتحادات الوطنية، وتركز أنشطة اللاجئين على الأجيال الشابة وتعزيز الثقة بالنفس، كما للاتحاد الدولي إسهامات من أجل السلام من خلال المبادرات التعليمية الأخرى، مثل الجودو للأطفال والجودو في المدارس، أو المساواة بين الجنسين، ويشارك أبطال الجودو بنشاط في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الدولية «السلام والرياضة» لخلق ظروف أفضل للناس، من أجل السلام الذي يشمل الجميع، دون أي نوع من التمييز، كما تساعد الأطفال المعاقين عقلياً وجسدياً على الاندماج من أجل بناء مجتمع أفضل.

وأضاف: الجودو رياضة تعلم الاحترام والمرونة والصداقة والمساعدة المتبادلة، وهذه هي الصفات التي تمنح مكانة أخلاقية جيدة وأساساً قوياً للحياة المستقبلية، كما هو الحال في جميع الرياضات القتالية باعتبار أن أمامك خصما، ولكن من خلال الجودو يصبح خصمك أيضاً صديقاً لك وشخصاً تحترمه وتعتز به وتتعاون معه ويبادلك الشعور نفسه.