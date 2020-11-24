7 فرق تتنافس على كأس اليوم الوطني للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات كأس اليوم الوطني للبولو، والذي يمتد حتى يوم 4 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 للدولة، والذي يشهد مشاركة 7 فرق، هي: الإمارات والشيخة علياء والحبتور ومهرة وبن دري وجرين جيتس وانكورا بنجاش، والتي تضم أبرز نجوم اللعبة بالإمارات وبـ«هانديكاب» يصل إلى 10 أجوال.

ويقص فريقا مهرة بقيادة راشد الحبتور وانكورا بنجاش بقيادة خالد العمران، شريط البداية، ويضم فريق مهرة بجانب قائده راشد الحبتور كلاً من طارق الحبتور وسيجاندو امادوري وجونيتو امادوري، بينما يضم فريق انكورا، بالإضافة إلى قائده خالد العمران، كلاً من ماكسي مالسلس وفيدريكو فون وتوماس بالكوس.

ويلتقي يوم الجمعة فريقا الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع فريق جرين جيتس، ومنحت القرعة فريق الإمارات الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الراحة، بينما يسجل ظهوره للمرة الأولى بالبطولة يوم الاثنين المقبل.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بتنظيم هذه البطولة والمشاركة في منافساتها، إيماناً منه بضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين في هذه الاحتفالية، التي تغرس في نفوس الشباب حب الوطن والانتماء إليه والتضحية من أجله، وبذل الغالي والنفيس في الزود عنه، وقال: مجموعة الحبتور تحرص بصفة سنوية على إقامة هذه الكأس، كما تحرص جميع الفرق على المشاركة رداً للجميل لوطننا الغالي، الذي قدم الكثير لنا جميعاً دون استثناء.