اعتماد النظام الأساسي لـ «الكاراتيه» دولياً

علي معالي (دبي)

أعلن اتحاد الكاراتيه، اعتماد الاتحاد الدولي للعبة «WKF» لنظامه الأساسي رسمياً، وذلك تمهيداً لمخاطبة الهيئة العامة للرياضة بالنظام المعتمد، الذي تم العمل على بنوده ولوائحه طبقاً للائحة الاسترشادية التي عممتها الهيئة من قبل، وتماشياً مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، الذي عقد «عن بُعد»، وحضره اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول للاتحاد الدولي، ومروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، وراشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام للاتحاد، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، والخبير محمد عباس مدير الاتحاد.

وشهد الاجتماع عدداً من القرارات، بدايةً من فتح باب القيد أمام الأندية لتسجيل لاعبيها للموسم الجديد، واعتماد جدول مسابقات موسم 2020-2021 الذي يستهل منتصف يناير المقبل، وذلك طبقاً لمواعيد لجنة المسابقات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وإتمامها طبقاً للبروتوكول المرسل من قبل الهيئة العامة للرياضة، مع الأخذ في الاعتبار تطابقها مع معايير بروتوكول الفريق الطبي المرسل من الاتحاد الدولي للكاراتيه، على أن تتم مخاطبة الأندية لاستضافة البطولات طبقاً للمواعيد المقترحة من قبل لجنة المسابقات، خاصةً عقب إضافة مسابقات «الكوميتيه» إلى جدولي بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة. وشدد الاجتماع على ضرورة مخاطبة الهيئة العام للرياضة، وتوثيق الإجراءات الاحترازية التي حددها بروتوكول الأمن والسلامة لاتحاد الكاراتيه، الخاص بعودة النشاط الرياضي والمسابقات، قبل الشروع بتنفيذه ومتابعته، خصوصاً مع بدء عودة استئناف تدريبات المنتخبات الوطنية وتعقيم صالات التدريب، قبل وأثناء بطولات الموسم الجديد.

وتم إطلاع المجلس على كتاب اللجنة الأولمبية الوطنية، المتعلق بمشاركة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية 2021، وأوصى رئيس الاتحاد بإعداد كافة التقارير والموازنات المطلوبة، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الأولمبية الوطنية. واختتم الاجتماع، باعتماد تنفيذ برنامج النظام الإلكتروني والتحول الرقمي الكامل للاتحاد، بعد الموافقة على عقد الشركة المنفذة للبرامج.