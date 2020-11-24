«مشروع القاعدة» سر إنجازات «الملك»

رضا سليم (دبي)

أكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن توسيع قاعدة الممارسين من اللاعبين المواطنين في اليد والسلة، من أسرار تربع «الملك الشرقاوي» على البطولات بالسنوات الأخيرة وتحقيق إنجازات خارجية وقال: توسيع القاعدة بمثابة المشروع الكبير الذي نعمل عليه ويمثل الهدف الرئيسي لنا.

وأضاف: النادي يمتلك أكبر قاعدة لاعبين في المراحل السنية من حيث العدد والجودة، والمشروع بدأ مرحلة جني الثمار، والتي تمثلت في سيطرة فريق رجال كرة اليد على البطولات المحلية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وحصوله على أول لقب خارجي، بالفوز بكأس السوبر الإماراتي البحريني، وبرونزية آسيا مرتين متتاليتين، وطموحنا الآن في اتجاه تحقيق ألقاب خارجية.

وتابع: فريق رجال السلة حصد درع الدوري وكأس الأندية الخليجية في نسختين متتاليتين 2018 و2019، ونسعى لمواصلة دعم الفريق للبقاء على منصات التتويج، مؤكداً أن الشارقة يجني ثمار التخطيط والبناء السليم في الألعاب الجماعية على مدار السنوات الماضية، وهو جهد مشترك للجميع، ونشكر للإدارة السابقة للنادي ولمشرفي الألعاب السابقين ناجي ربيعة، وعلي الأميري على جهودهم في المواسم الماضية.

وقال: لدينا قناعتنا أن الفريق البطل الذي ينافس على أكثر من بطولة في الموسم، يحتاج قائمة جاهزة من اللاعبين ودكة قوية في كل المراكز، وهو ما دفعنا لتوفير كل متطلبات فرق الألعاب الجماعية مبكراً قبل انطلاقة الموسم، بالحفاظ على القوام الأساسي وتجديد عقد عبدالحميد إبراهيم مدرب رجال كرة السلة، أحد أفضل المدربين في آسيا ومنطقة الخليج، والتعاقد مع المونديالي هاني الفخراني، مدرباً لفريق اليد، والذي أثبت جدارته بحصولنا على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2019-2020، للمرة الثانية على التوالي، وأصبحنا الفريق الأكثر تتويجاً بـ 8 ألقاب، مثلما نحن الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري بـ 14 درعاً.

وأكد الحصان على أن حرص نادي الشارقة على النجاح يصب في خانة دوره الوطني، كونه الرافد الأول والأساسي للمنتخبات الوطنية في اليد والسلة في جميع المنتخبات للمراحل السنية والمنتخب الوطني الأول.