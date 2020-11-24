«النسور» و«الملك».. ذكريات «الزمن الجميل»

منير رحومة (دبي)

تفتتح الجولة السابعة لدوري الخليج العربي غداً، بإقامة 4 مباريات مثيرة وحماسية، في أعلى جدول الترتيب وأسفله، بأهداف وطموحات مختلفة.

وتتجه الأنظار إلى خورفكان الذي يستضيف الشارقة حامل اللقب ومتصدر الدوري، في مواجهة بـ «ذكريات الزمن الجميل»، حيث تعتبر من «الديربيات» المثيرة التي كانت تمتع الجماهير بالعروض الحماسية، وتشد الأنظار بالمهارات والفنيات التي يملكها اللاعبون سابقاً، وبعد أن تقاسم الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي ذهاباً وعودة، يتجدد الحوار الكروي المثير غداً، حيث يعول «النسور» صاحب الأرض على تصحيح وضعه، والحاق الخسارة الأولى بـ «الملك» هذا الموسم، بينما يسعى الشارقة إلى مواصلة الانطلاقة القوية، وحصد «العلامة الكاملة»، وتوسيع الفارق عن الملاحقين مبكراً.

ويستضيف الوصل «الجريح» في زعبيل، فريق الفجيرة المنتشي بالفوز الأول في الموسم، حيث يعول «الفهود» على النقاط الثلاث، من أجل تعويض الخسارة الماضية على ملعبه، وتحسين مركزه في الترتيب، ونفس الأمر بالنسبة للضيوف، حيث يرغب «الذئاب» في استثمار الأجواء الإيجابية التي يعيشها بعد الفوز على حتا، والاستمرار في النتائج الإيجابية، للابتعاد عن مراكز الخطر.

وفي أبوظبي، يستضيف الجزيرة فريق حتا بطموحات متباينة، حيث يعيش «فخر أبوظبي» مرحلة إيجابية، بتألق نجومه وإبداع مواهبه، ويسعى للاستمرار في توهجه، بعد الفوز الكبير على شباب الأهلي في دبي، ودعم رصيده بثلاث نقاط ثمينة، تعزز من موقعه في «مربع الصدارة»، أما «الإعصار» متذيل الترتيب بنقطة «يتيمة»، فلا يزال يبحث عن فوزه الأول في الموسم، حيث يعول على الرجة المعنوية، بعد تغيير الجهاز الفني أملاً في تقديم عرض أفضل، والعودة بنتيجة إيجابية.

وتختتم الجولة بمباراة «الجريحين» شباب الأهلي وعجمان، ويبحث كل منهما عن نتيجة إيجابية تخرجه من الأجواء السلبية، حيث يتطلع «الفرسان» إلى تعويض الخسارة الثقيلة أمام الجزيرة، وحصد ثلاث نقاط تحسن من مركزه، بينما يبحث الفريق «البرتقالي» عن فوزه الأول، وإنهاء البداية المتعثرة التي يعيشها في هذا الموسم، والابتعاد عن «المناطق الحمراء» في الجدول.



زاناردي: علينا بـ «اليقظة»

خورفكان (الاتحاد)

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان لقاء فريقه أمام الشارقة المتصدر بالصعب، نظراً للظروف التي يمر بها «النسور»، والخسارة الأخيرة من الظفرة في الجولة الماضية.

وأشار إلى أن خورفكان يدخل اللقاء بطموح تقديم عرض قوي، لضمان حصد الفوز وأول 3 نقاط، تضاف إلى الرصيد، رغم احترامه للشارقة الذي يراه أحد أفضل الفرق حالياً.

وأضاف: نواجه منافساً قوياً لم يخسر إلى الآن، وحقق الفوز في جميع مبارياته، ويملك مدرباً خبيراً بالدوري ولاعبين من الطراز العالي، لكن ليس أمامنا إلا اللعب على النقاط الثلاث، ونحتاج من جميع اللاعبين التركيز التام على المهمة داخل الملعب، وكرة القدم لا تعترف بالتكهنات والأحكام المسبقة، وعلينا أن نكون يقظين وفي أتم الجاهزية البدنية والفنية.



العنبري: خطورة وصعوبة

علي معالي (الشارقة)

طالب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، لاعبيه بالتركيز الكامل في مباراة الجولة السابعة أمام خورفكان، مؤكداً أنها مواجهة مهمة في مسيرة الفريق، حفاظاً على القمة، وقال: النتائج الإيجابية تدفعنا معنوياً إلى مزيد من التألق، وهو ما أنتظره من اللاعبين، والحوافز لدينا كبيرة، وخورفكان يقدم مستوى جيداً على ملعبه، وندرك مدى خطورته وصعوبته أيضاً من خلال مشاهدتنا لمبارياته السابقة.

وأضاف: يدرك لاعبو «الملك» حالياً المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في الوقت الراهن، ويعرفون أيضاً أن المنافس سيكون قوياً للغاية أمامنا، وهو فريق يقدم الأداء الجيد، رغم خسارته في النهاية، ونعرف أننا خسرنا آخر مباراة مع خورفكان، وبالتالي فهو فريق لا يستهان به مطلقاً.



كايزر: ندرك دوافع حتا بعد التغيير

مصطفى الديب (أبوظبي)

كشف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن فريقه يدرك جيداً دوافع حتا لحصد نتيجة إيجابية، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» جاهز للمباراة بصورة جيدة للغاية.

وتوقع كايزر أن يلعب منافسه في مباراة الغد بأسلوب دفاعي، مع الاعتماد على المرتدات، مؤكداً أن فريقه يفضل مواجهة هذه الطريقة بالاستحواذ والتمرير السريع لاختراق العمق الدفاعي.

وأشار إلى أن «فخر أبوظبي» يدخل مباراة الغد بهدف الفوز، بعد الدوافع الجيدة التي حصل عليها اللاعبون، عقب الفوز على شباب الأهلي.

وفيما يخص الغيابات، أعلن أن المدافع الدولي خليفة الحمادي يخضع لاختيار طبي لتحديد مدى مشاركته في اللقاء، منوهاً إلى أنه باستثناء الحمادي و«عموري» لا توجد غيابات أخرى في الفريق.



فلاديمير: لا نستحق الأخير

دبي (الاتحاد)

شدد الصربي فلاديمير المدرب الجديد لحتا، على أن فريقه لا يستحق المركز الأخير، وإنه يسعى للتحسن، وتقديم الأفضل بداية من مواجهة الجزيرة، التي يجب أن يخوضها اللاعبون للاستمتاع، لإخراج أفضل ما لديهم من قدرات.

وقال: قدت الفريق في 3 تدريبات إلى الآن، ورأيت أن هناك نوعية جيدة ورغبة حقيقية بتحسين الأمور، ربما المشكلة ذهنية، في ظل الترتيب الحالي، ولكن اللاعبين يملكون القوة لتجاوز هذه المحطات، واحتلال مركز أفضل خلال المراحل المقبلة.

وكشف فلاديمير أنه حضر 4 مباريات لحتا قبل حضوره لتولي المهمة، وقال: العمل عن قرب يختلف عن مشاهدة مباريات عبر التلفاز، لكن بالمجمل الفريق لديه لاعبون مثيرون للاهتمام.

فيما أوضح أنه سبق له زيارة الدولة في معسكر تدريبي، عندما كان يقود بارتيزان بلجراد قبل 16 عاماً، ولمس مدى التطور الذي تمر به الكرة الإماراتية على الصعد كافة، ومنها البنية التحتية والمستوى الفني.



زاراجوسا: هدفنا التعويض

دبي (الاتحاد)

أبدى الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي «الفرسان»، على تجاوز الخسارة الأولى لهم هذا الموسم، بفضل الخبرة التي يتمتعون بها، وتجربتهم الطويلة في الملاعب، مشدداً على أن تجاوز هذه المرحلة ليس بالأمر الصعب على فريقه.

وأشار إلى أن شباب الأهلي يخوض مباراة مهمة أمام عجمان غداً، بهدف حصد النقاط الثلاث، وتعويض الخسارة السابقة، وشدد على إلى أن الجهاز الفني حرص خلال الأيام الماضية على مساعدة اللاعبين، على استعادة جاهزيتهم البدنية والفنية. وأوضح زاراجوسا، أن «وقع» الخسارة كان كبيراً على الجميع، بما فيه الجهاز الفني؛ لأنها أول «عثرة» منذ توليه تدريب الفريق.



الرمادي: نبذل أقصى الجهد

رضا سليم (دبي)

يرى أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن التوقيت ضيق للغاية للتحضير لمباراة شباب الأهلي؛ لأن هناك 4 أيام فقط بين الجولة والأخرى، وقال: نأمل أن نعود إلى مستوانا وقوة الأداء أمام «الفرسان»، ونطمح إلى نتيجة إيجابية، وعلينا أن نقدم كل ما نملك من جهد في الملعب. ونفى مدرب «البرتقالي» أن يكون اللاعبون الجدد أقل في الإمكانات من الذين غادروا الفريق، وقال: المشكلة أن الجدد توقفوا عن اللعب لفترات طويلة، ويحتاجون إلى الوقت لرفع معدلاتهم الفنية والبدنية.

وأشار إلى أن الفريق يغيب عنه مجموعة من اللاعبين، أبرزهم دييجو ووليد اليماحي وعبدالله صالح وحسن زهران وجوستافو وحسن عبدالرحمن للإصابة، بالإضافة إلى النيجيري إيمانويل للطرد في المباراة الأخيرة.



سالم ربيع: استرداد العافية

مراد المصري (دبي)

أكد سالم ربيع مدرب الوصل، ثقته في اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية، من أجل استرداد عافية «الفهود»، بداية من مباراة الفجيرة، وقال: ركزنا على التهيئة الذهنية إلى الجانب البدني، حيث إن الفريق أدى بمستوى جيد في المباريات الماضية، رغم الخسارة وتحديداً أمام العين، حيث وصلنا إلى منطقة جزاء «الزعيم» 8 مرات في الشوط الأول، لذلك يجب ألا نلوم اللاعبين، ولكن نتمنى أن نواصل البناء على هذا المردود.

وأضاف: الخسارة تحدث بسبب أخطاء فردية أحياناً، لكن الجميع يتحمل المسؤولية، ونحتاج إلى الهدوء لترجمة محاولاتنا الهجومية إلى أهداف أكثر، مع وجود عدد جيد من الأسماء في الجانب الهجومي.



جوران: الأجواء إيجابية

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد الصربي جوران مدرب الفجيرة، جاهزية فريقه أمام الوصل في اللقاء المهم غداً، خاصة أن «الذئاب» يمر بأجواء إيجابية متميزة، بفضل الفوز على حتا؛ لذلك فإن التركيز كان عالياً من اللاعبين، والاستعداد الذهني للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الوصل.

وأشاد جوران بفريق الوصل، ويعتبره من الفرق الجيدة التي يكنّ لها كل الاحترام، رغم الأداء المتذبذب له في الجولات الماضية.

وأضاف: تحدثت مع فريقي، وقلت لهم نحن ننظر فقط إلى أنفسنا والاستعداد، وعلينا أن نبقى في قمة التركيز، والاستفادة من الفرص المتاحة لنا في المباراة.

وقلل جوران من تأثير تباين أداء الفريق خلال الشوطين، وقال إن الانتصار على حتا أزاح الضغوط من على اللاعبين، وننتظر منهم أداءً أفضل طوال المباراة.