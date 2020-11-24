«الجندي المجهول».. الوسط «ممنوع المرور»!

مراد المصري (دبي)

«الجندي المجهول».. صفة ملازمة دائماً للاعبين الأكثر هدوءاً في الملعب، وربما الأقل ملاحظة من الجماهير، لكنهم لا يبخلون أبداً في العطاء، ويتركون الأرقام تنصف الجهد الذي يقومون به، والمقصود هنا الجانب الدفاعي للاعبي الوسط، من خلال وجود أسماء بارزة في أول 6 جولات لدوري الخليج العربي، وتقدموا ترتيب الأكثر قطعاً للكرة واستخلاصها من المنافس.

وتصدر الكوري الجنوبي لي ميونج لاعب الوحدة القائمة بنجاحه في قطع الكرة 15 مرة من المنافسين، وهو ما أسهم في تدعيم حظوظ «العنابي»، وقيادته لحصد 13 نقطة إلى الآن، في استمرار للجهد الكبير الذي قام به في سنوات سابقة مع العين.

ويأتي ثانياً النجم الشاب في بني ياس خميس الحمادي «14 مرة»، في أداء قتالي من اللاعب، يليه أحمد برمان لاعب العين برصيد «12»، في أداء معتاد بالدور المطلوب منه في وسط «الزعيم».

أما رابع الأسماء فهو الشاب الأنيق علي سالمين في الوصل، برصيد 11 محاولة ناجحة، متساوياً، مع ماجد سرور الذي رسخ موقعه مع الشارقة، وهو حال ماجد راشد الموهبة الشابة في اتحاد كلباء، والذي حقق الرقم نفسه في الجولات الست الماضية.

ويتساوى برصيد 10 محاولات ناجحة، روزا لاعب الفجيرة الذي يتكفل بمهام دفاعية في الوسط إلى جانب مشاركته الهجومية، وسالم راشد لاعب الجزيرة الذي يقدم الدعم المهم إلى زملائه، ومن بعدهما ثنائي الظفرة سلطان الغافري صاحب الخبرة في ملاعبنا، والشاب أحمد الحمادي، بواقع 9 محاولات لكل منهما.

وأكد المدرب البرتغالي مانويل كاجودا، أن هذه النوعية من اللاعبين محببة للمدربين، وربما لا تنال شعبية واسعة من الجماهير، إلا في حال من يتابع التفاصيل الفنية الدقيقة، ويدرك قيمة قطع الكرات في وسط الملعب، في منح الفريق التوازن المطلوب، والحفاظ على تنظيمه، وقال: اللاعبون الذين يقومون بهذه المهام على أكمل وجه مطلب لجميع المدربين، خصوصاً أن كرة القدم أصبحت لعبة أكثر بدنية وسرعة عن السابق، وتتطلب هذه النوعية من اللاعبين للحفاظ على توازن الفريق، ومنحه الأفضلية على المنافس.