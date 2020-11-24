مذكرة تفاهم بين «المحترفين» و«الملكية الفكرية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت رابطة المحترفين، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ووقعها اللواء د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمال حامد المري نائب رئيس رابطة المحترفين، في إطار استراتيجية الرابطة الرامية لتعزيز الشراكة والتفاهم مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخدم خططها المستقبلية.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز جهود الشراكة بين الطرفين، من أجل تحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين، إلى جانب نشر الوعي القانوني، وتعزيز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، في سبيل تحقيق الوعي الثقافي للجميع من خلال عقد ندوات وورش تدريبية.

وتنسجم بنود مذكرة التفاهم مع أهداف رابطة المحترفين، الرامية إلى التعاون مع منظومة من الشراكات تعمل على تنظيم، وتطوير البرامج والفعاليات الكروية، والتي تلتزم ترسيخ البيئة التنافسية الرياضية، وتخدم المذكرة في الإطار نفسه جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية في زيادة الوعي للمجتمع في مجالات الملكية الفكرية من خلال الاستشارات والحملات التوعوية.

ويتم تشكيل فرق عمل مشتركة لدعم الرابطة والأندية، من أجل تطوير العلامة التجارية للدوري، وربطها بالعلامة التجارية للدولة، ودراسة تقييمها للأندية وعمل توصيات لرفع قيمتها.

ووضع الطرفان إطاراً فعالاً لعلاقات الشراكة بما يحقق المصلحة، وتبادل الخبرات مع تسهيل الوصول إلى الأندية واللاعبين وغيرهم لتنفيذ أهداف المذكرة، مع ضرورة تنفيذ وتطوير نظام متكامل يمكن من خلاله التواصل بين الجانبين وبين باقي أطراف المجتمع الرياضي والمدني.

وأبدى العبيدلي، سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين، والتي تحظى بالتقدير في كافة الأوساط، لما تقدمه دوما من احترافية ومنهجية عمل متميزة، مؤكداً أن، الهدف هو العمل المشترك والتوصل إلى آلية احترافية، من أجل تعزيز ثقافة المواطنين والمقيمين في موضوعات حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب نشر الوعي الثقافي بحقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق من خلال المشاريع والأنشطة الثقافية.

بدوره، ثمن المري الشراكة، موضحاً أن الهدف هو التكاتف والسعي من أجل إنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب العملية على كافة المستويات والأصعدة، بما ينسجم مع دور الرابطة تجاه المجتمع بشكل عام والقطاع الرياضي بشكل خاص.

وحول آلية تنفيذ الاتفاق، أوضح نائب رئيس رابطة المحترفين، أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة تقوم بتحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات المتفق عليها، خاصة مع دعم الرابطة والأندية التابعة لها، من أجل تطوير العلامة التجارية للدوري، وربطها بالعلامة التجارية للدولة، ودراسة تقييمها للأندية وعمل توصيات لرفع قيمتها.