عبدالسلام جمعة: أهمية «الكلاسيكو» في نقاطه

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد عبدالسلام جمعة مشرف فريق الوحدة، على أن تحضيرات «العنابي» للقاء «الكلاسيكو» أمام العين، بعد غد، على استاد هزاع بن بن زايد جيدة، وتسير بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن المباراة رغم خصوصيتها، إلا أن أهميتها لا تتعدى نقاطها الثلاث التي بكل تأكيد يعمل كل طرف على الظفر بها.

وأوضح أن كل الاحتمالات مفتوحة حول وجود خليل إبراهيم في اللقاء، وأن مشاركته أساسياً أو جلوسه على «الدكة»، أو عدم مشاركته تبقى متوقفة على حالة اللاعب، ومدى اكتمال تعافيه وجاهزيته يوم المباراة، وقال: الجهاز الفني بقيادة رازوفيتش يدفع بالتشكيلة المناسبة، التي يمكنها أن تحقق ما نريده أمام «الزعيم»، وغياب لاعب أو أكثر، ليس بالأمر الجديد، حيث عانى «أصحاب السعادة» من بداية الموسم وحتى الآن من إصابات عديدة، إلا أنه نجح، خاصة في الجولات الثلاث الأخيرة، من أن يخرج بالمطلوب، وهو ما نسعى له أمام العين، الاستعدادات جيدة والروح المعنوية عالية، والرغبة والإصرار متوفران عند اللاعبين، لذلك يمكننا أن نؤكد أن الوحدة جاهز فنياً وبديناً ومعنوياً لتقديم قمة كبيرة من قمم «دورينا».

وأضاف: باستثناء عدم وضوح الرؤية حول خليل، وغياب لوفانور الذي ما زال في مرحلة التأهيل، فإن جميع اللاعبين الآخرين موجودون، ورهن إشارة المدرب، ولكن بعيداً عن من يمثل الوحدة في المباراة، فإن الأهم هو التركيز الكامل، والتعامل باحترام كبير مع المنافس، لأن هذين العاملين بالذات، هما مفتاح التفوق في «الكلاسيكو».

وعن توقعاته لسيناريو اللقاء، قال: مواجهات الوحدة والعين تشبه مباريات الكؤوس، لأنها «قمة»، لا تستند إلى ظروف أي منهما قبل بدايتها، ويبقى أن العطاء والتركيز والهدوء والصبر داخل الملعب، مفتاح الفوز الذي نتمنى أن نعود به من العين، مع الاحترام الكبير للمنافس.