العنبري يفاضل بين عبدالباسط وباوزير

علي معالي (الشارقة)

يفاضل عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، بين محمد عبدالباسط، وخالد باوزير، للمشاركة في مباراة خورفكان غداً، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، في ظل غياب ماجد سرور للإيقاف، ويملك «الملك» في الموسم الحالي، العديد من الخيارات المهمة والقوية، في حال غياب أي لاعب، لوجود «دكة بدلاء» يجلس عليها عدد من أصحاب الكفاءات العالية.

وفي التدريب الأخير اليوم، يستقر العنبري على طريقة اللعب وتشكيلة الفريق لمواجهة «النسور»، والتي يبحث خلالها «الملك» عن الفوز السابع على التوالي.

ويشهد تدريب «الملك» سباقاً كبيراً بين اللاعبين، لنيل شرف دخول «التوليفة» الأساسية، وهو ما يجعل المران في غاية القوة والحماس بين الجميع، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في التدريبات بصورة رائعة، حفاظاً على صحة كل من يرتبط بالفريق.

من جهة أخرى، أجرى الحسن صالح جراحة بالمنظار في الكاحل الأيسر، تكللت بالنجاح في بورتو البرتغالية، بمستشفى سانتا ماريا على يد «البروفيسور» الجراح نايك فان دايك، ويخضع الحسن لبرنامج العلاج التأهيلي لمدة 8 أسابيع، على أن يعود تدريجياً إلى الملاعب، ويرافقه في السفر جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم.

يذكر أن الحسن صالح انتظم في وقت سابق في التدريبات على العشب بصفة فردية، إلا أنه شعر ببعض الآلام، مما دفع إدارة شركة الشارقة لسفره إلى البرتغال، من أجل استكمال العلاج.