استفتاء «سبورت فور أوول»: مبخوت والسناني والنقبي نجوم «السادسة»

دبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لاختيار نجوم «الجولة السادسة» لدوري الخليج العربي، والتي شارك فيها 2483 من متابعي الشبكة بنسبة تصويت 60%، و20 خبيراً رياضياً وإعلامياً يملكون 40 % من الترشيحات، عن فوز علي مبخوت قناص الجزيرة والمنتخب، بجائزة أفضل لاعب، وذلك بعد تألقه وتسجيله ثنائية أمام شباب الأهلي، وحصل مبخوت على 51.4%، بعد أن حصد 18 بطاقة ترشيح من الخبراء بنسبة 36%، و638 صوتاً من الجماهير بنسبة 15.4%.

وحصل خالد السناني حارس الظفرة على لقب «نجم الحراس» بنسبة 23.1 %، كما نال جائزة «أفضل حكم» الدولي عادل النقبي بـ 66.1%، بعدما أدار قمة الجزيرة وشباب الأهلي بتميز، تبعه سلطان محمد صالح، بـ 21.8%، وحل ثالثاً يحي الملا بـ 12.1%.

وكشف عبدالرسول عبدالله مدير شبكة سبورت «فور أوول» عن أن هذه الأيام تصادف ذكرى مرور عامين على انطلاق الجائزة، ودخول الاستفتاء عامه الثالث بنجاح، والاستفتاء تطور خلال الفترة السابقة، ونسعى للتجديد وتطبيق أفكار جديدة، ونحاول القيام بدورنا الإعلامي المساعد للمنظومة، والمساهمة في الترويج للمسابقات المحلية، ونحرص على تقديم محتوى مميز لمتابعينا على الشبكة، وإطلاق مبادرات تهدف إلى مشاركة الجمهور وتفاعله المباشر مع الأحدث.

وأضاف: نجتهد في «سبورت فور أوول»، في اتباع معايير واضحة لاختيار «نجم الجولة» و«أفضل حارس» وجائزة «أفضل حكم»، بحيث ترفع من قيمة الجائزة الفنية، وتخدم الشفافية والحيادية، عند اختيار من يستحق جائزة الأفضل، في دوري الخليج العربي».

وتوجه عبدالرسول بالشكر إلى كل فريق العمل ورعاة الجائزة، وكل من يسهم في ظهور الاستفتاء بهذا الشكل المشرف، من متابعين الشبكة والخبراء الرياضيين والإعلاميين المشاركين في التصويت.