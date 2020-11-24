22 هدفاً في الجولة السادسة لـ «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، والتي اختتمت أمس الأول، تسجيل 22 هدفاً، لتكون ثاني أعلى معدل تهديفي، بعد الجولة الثالثة، والتي شهدت تسجيل 26 هدفاً، وكانت نتائج الجولة شهدت تفوق النصر على الشارقة 2-1، والعين أمام الوصل 5-3، والوحدة أمام مضيفه عجمان 1- صفر، وشباب الأهلي على الجزيرة 4-3، وخورفكان أمام الظفرة 1- صفر، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة اتحاد كلباء وبني ياس 1-1، والسلبي 0-0 مباراة حتا والفجيرة.

ووسع العين «المتصدر» بفضل الفوز الأكبر في الدوري على الوصل 5-3، الفارق إلى 3 نقاط، مع أقرب ملاحقيه اتحاد كلباء، المتعثر بالتعادل مع بني ياس، واستحق شباب الأهلي صاحب المركز الثالث لقب الأقوى هجوماً برصيد 15 هدفاً، بفضل فوزه المثير على ضيفه الجزيرة 4-3، في الوقت الذي احتفظ فيه العين بلقب الأقوى دفاعاً برصيد 4 أهداف، رغم استقبال شباكه ثلاثة أهداف أمام الوصل بفوزه 5-3.

وعزز سيد خميس مهاجم بني ياس «المقيم» صدارته لهدافي دوري 21 بتسجيله هدف «السماوي» الوحيد في مباراته أمام مضيفه اتحاد كلباء 1-1، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، ويجمع السباق على صدارة الهدافين 8 لاعبين أبرزهم محمد المدني لاعب شباب الأهلي، وفهد باروت لاعب اتحاد كلباء، وعبدالله خالد والصربي أندريا رادوفانوفيك «العين»، ألفارو أوليفيرا «الجزيرة»، رافائيل دوسانتوس وجوستافو مويلير «الشارقة» ولكل منهم 4 أهداف.