جريزمان: ميسي «مصدوم» مني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

للمرة الأولى، يخرج الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان عن صمته، ليتحدث عن وضعه المعقد والصعب في برشلونة، وعلاقته بالنجم الأرجنتيني ميسي، والتي يشيع الكثيرون أنها متوترة، مطالباً جماهير النادي «الكتالوني» بأن تكون أكثر هدوءاً تجاهه، معترفاً بأنه أخطأ عندما تردد في التوقيع لـ «البارسا» عام 2018، وتراجع عن الرحيل عن أتليتيكو مدريد، حتى 2019.

وفي حوار أجراه معه النجم الأرجنتيني المخضرم جورج فالدانو المذيع والمعلق بشبكة تليفزيون «موفي ستار»، قال جريزمان: عندما جئت إلى برشلونة كنت رفضت اللعب له قبلها بعام، ولهذا كان من الطبيعي أن تكون هناك تعليقات سلبية بشأني، حتى داخل غرفة الملابس، ولكن كنت أريد أن أعتذر للجميع بالتألق على أرض الملعب.

وأضاف: تحدثت إلى ميسي فور وصولي، وقال لي إنه صدم، لأنني رفضت المجيء إلى «البارسا» أول مرة، ولكنه أكد لي في الوقت نفسه إنه سيقدم كل شيء لمساعدتي، وسيقاتل من أجلي، طالما أصبحت لاعباً في الفريق.

وقال: هذا ما ألمسه وأشعر به كل يوم، وأحتاج بشدة لدعم الجماهير والنادي وزملائي، وأحتاج أيضاً إلى أن يكون الناس أكثر لطفاً معي، وأن يهدأ الصحفيون عني قليلاً، وأثق بأن المدرب رونالد كومان يدعمني.

وقال: طلبت من ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ألا يتحدث عن وضعي في برشلونة، خلال المعسكر الأخير لـ «الديوك» وقلت له: إذا كان هناك شيء يمكن أن يقال، سوف أعلنه بنفسي.