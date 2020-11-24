إبرا يهاجم شركة ألعاب إلكترونية

روما (د ب أ)

أبدى السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان الإيطالي، استياءه من استخدام اسمه وصورته في شركة الألعاب الإلكترونية «إلكترونيك أرتس»، وذلك رغم توقيع الشركة لشراكة مع النادي الذي يلعب له المهاجم المخضرم.

وكتب النجم السويدي المخضرم عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: من منح إلكترونيك أرتس الإذن لاستخدام اسمي ووجهي، هناك من يربح من خلال اسمي ووجهي من دون أي اتفاق، حان الوقت للتحقيق في الأمر.

وكانت الشركة الأميركية «إلكترونيك أرتس» أصدرت نسخة جديدة من لعبة محاكاة كرة القدم «فيفا 21» في أكتوبر الماضي، لكنها في أغسطس الماضي أعلنت عن شراكة لسنوات عديدة مع ميلان، والتي تمكن كلا العلامتين التجاريتين من تقديم ترفيه على مستوى عالمي.

ومن المرجح أن تشمل الصفقة أيضاً النجم السويدي إبراهيموفيتش، الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي على عقد جديد لفترة ثانية مع ميلان.

وربما لا يزال لدى اللاعب السويدي سبب للشكوى من استخدام صورته في الإصدارات السابقة من لعبة الفيديو.