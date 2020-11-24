إريكسن.. الحلم يتبخر مبكراً

ميلانو (أ ف ب)

انكسر حلم الدنماركي كريستيان إريكسن بالانضمام إلى إنتر الإيطالي باكراً، إذ طلب صانع الألعاب ترك عملاق مدينة ميلانو بعد عشرة أشهر فقط على قدومه من توتنهام الإنجليزي.

وصل اللاعب البالغ 28 عاماً في يناير الماضي بعقد لأربع سنوات ونصف مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 7.5 ملايين يورو كمكافآت.

لكن في سنة خيّم عليها شبح فيروس كورونا، لم ينجح إريكسن باستعادة مستوياته اللندنية، حيث سجل 69 هدفاً و89 تمريرة حاسمة في 305 مباريات، أو حتى مع منتخب بلاده أخيراً.

أقرّ إريكسن الذي خرج من أولويات مدربه أنتونيو كونتي، الذي يستعد لاستقبال ريال مدريد الإسباني اليوم في مباراة بالغة الأهمية في دوري أبطال أوروبا، بأن «الأمور لم تكن كما حلمت».

وتابع اللاعب الذي حمل ألوان توتنهام بين 2013 و2020: «يرغب الناس برؤيتي ألعب وأنا أيضاً، لكنْ للمدرب أفكار أخرى، وأنا أحترم ذلك».

«لا يجب أن نتمسك بلاعب يطالب بالرحيل»، هذا ما أكّده الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا بشأن الرحيل المرتقب لإريكسن.

في المقابل، أصرّ كونتي أن إريكسن حصل على العديد من الفرص ولعب أكثر من الآخرين.

تابع مدرب النادي اللومباردي: «خياراتي مبنية دوماً لمصلحة إنتر.. عندما أرى الأمر مناسباً، سيكون قادراً على اللعب أساسياً أو أثناء المباراة»، وهو ما يغلق الباب أمام الدنماركي للبقاء، خصوصاً وأن كونتي يرفض تغيير مركزه في الملعب لمنحه حرية هجومية.