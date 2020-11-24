سوسيداد يفقد سيلفا

مدريد (رويترز)

تعرض ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني لضربة قوية، بعدما تأكدت إصابة لاعب الوسط المخضرم ديفيد سيلفا في عضلات الفخذ الخلفية، ما سيبعده عن الملاعب لفترة من الوقت.

وشارك سيلفا في آخر ثماني مباريات لسوسيداد، وساعد فريقه الجديد على الفوز بست مباريات متتالية، ليتصدر الدوري بفارق 3 نقاط، لكنه أصيب خلال الفوز 1-صفر على قادش يوم الأحد.

وقال سوسيداد في بيان: إن سيلفا يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه لم يوضح فترة غيابه التي تبدأ بمواجهة ألكمار في الدوري الأوروبي غداً، بينما تحوم شكوك حول مشاركته أمام فياريال في الدوري المحلي الأسبوع المقبل.