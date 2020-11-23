سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 35 لسنة 2020م بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة، ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، يتبع رئيس النادي سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعمل تحت إشرافه مباشرة.

ويكون مقر النادي الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ فروعاً أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى الارتقاء بأفضل الخدمات الترفيهية والأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية للمرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في الفعاليات والأنشطة التي تعنى بشؤون المرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في شتى المجالات التي تخدم المرأة، بالإضافة لتقديم الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والصحية للمرأة، من خلال مرافق النادي.

وبحسب القرار يُعين من يتولى إدارة النادي بقرار من الرئيس، ويُحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون النادي، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.