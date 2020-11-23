«الفيفا» يعلن إيقاف رئيس «الكاف» 5 أعوام

زيوريخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أمس، أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة «الكاف».

وأوضح «الفيفا»، في بيان نشره بموقعه على «الإنترنت»، أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه رئيساً لـ«الكاف»، طبقاً لما تنص عليه لوائح القيم لدى «الفيفا».

وأضاف البيان: «خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد أحمد انتهك المواد 15 و20 و25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى (الفيفا)، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري». وجاء في البيان: «تعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس لـ(الكاف) خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بـ(الكاف)، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات (الكاف) مع شركة (تاكتيكال ستيل) للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى».