الجزيرة يجدد عقد الحمادي حتى 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة تجديد عقد مدافعه الدولي خليفة الحمادي لمدة خمس سنوات، ليواصل ارتباطه بـ«فخر أبوظبي» حتى 2025.

ويُعد الحمادي من الركائز الأساسية للفريق، بعد أن أثبت جدارته بتمثيل النادي، وانضم بعد ذلك للمنتخب الوطني، ليؤكد أنه من اللاعبين الشباب المتميزين على مستوى كرة الإمارات.

وصعد اللاعب للفريق الأول قبل ثلاث سنوات ولم يكمل وقتها تسعة عشر عاماً، لكنه خاض التحدي وشارك في أكثر من مركز سواء في الجهة اليمنى أو في قلب الدفاع.

وتعليقاً على تمديد عقده مع نادي طفولته، صرّح الحمّادي قائلاً: «أنا فخور جداً بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، إنه حلم يتحقق بالفعل، أود أن أشكر الإدارة وجميع القائمين على النادي لدعمهم المتواصل لي، لقد نشأت وتعلمت في النادي، وأنا ممتن إلى الأبد للفرص التي لا يزال يقدمها لي الجزيرة، لدينا فريق رائع ويسعدني أن أكون جزءاً منه».