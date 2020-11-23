«المحترفين» تدعــو إلى «الملتقى الإعلامي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين مبادرة جديدة، بإقامة ملتقى إعلامي دعت إليه وسائل الإعلام المختلفة ويقام الأربعاء المقبل في الحادية عشرة صباحاً بفندق ريكسوس بريميوم دبي؛ وذلك بهدف تقديم كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتنظيمية والتسويقية المرتبطة بالرابطة، ودوري الخليج العربي خلال الجولات الماضية، لاسيما الجهود المبذولة من الجميع لإقامة وتنظيم واستضافة المباريات، والمردود الفني للجولات وزمن اللعب الفعلي، وما إلى ذلك.

كما تستعرض الرابطة مع ممثلي وسائل الإعلام الأنشطة التسويقية واتفاقيات الشراكة والرعاية، التي نجحت في إبرامها خلال الفترة الماضية والإعلان عن الجديد منها.